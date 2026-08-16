Thuế - Hải quan

Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động đáp ứng tiêu chuẩn thực phẩm xuất khẩu sang EU

Song Linh

Song Linh

[email protected]
10:12 | 16/08/2026
(TBTCO) - Sau khi Liên minh châu Âu (EU) liên tiếp cảnh báo một số lô thực phẩm của Việt Nam, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của thị trường nhập khẩu EU.
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Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 20392/CHQ-GSQL ngày 14/8/2026 về việc xuất khẩu thực phẩm sang thị trường EU, gửi các Chi cục Hải quan khu vực. Động thái này nhằm hạn chế nguy cơ hàng hóa bị cảnh báo, từ chối nhập khẩu hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt từ phía EU.

Hải quan yêu cầu doanh nghiệp chủ động đáp ứng tiêu chuẩn thực phẩm xuất khẩu sang EU
Cán bộ hải quan thực hiện thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu. Ảnh: CTVHQ

Theo Cục Hải quan, đơn vị đã nhận được Công văn số 610/SPS-BNNMT của Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị phối hợp thông tin, khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương chủ động rà soát các yêu cầu của thị trường EU, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhằm phòng ngừa nguy cơ hàng hóa bị cảnh báo hoặc từ chối nhập khẩu.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực phổ biến nội dung khuyến nghị của Văn phòng SPS Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu thực phẩm sang EU trên địa bàn quản lý; đồng thời tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của thị trường nhập khẩu. Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, các đơn vị báo cáo về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn kịp thời.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, đến ngày 12/8/2026, Hệ thống Cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU (RASFF) đã ghi nhận nhiều cảnh báo đối với thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến ghi nhãn, thông tin thành phần, chất gây dị ứng, dư lượng hóa chất, vi sinh vật gây bệnh, yêu cầu về chiếu xạ và vật liệu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Đáng chú ý, trong năm 2026, EU đã phát hiện một số sản phẩm như há cảo và ravioli nhân tôm có chứa trứng nhưng không ghi trên nhãn; sản phẩm thực phẩm chay có phát hiện DNA động vật; đùi ếch nhiễm Salmonella; phi lê cá basa phát hiện vi khuẩn Vibrio cholerae; một số lô phi lê cá tra không đáp ứng quy định về chiếu xạ. Ngoài ra, EU cũng ghi nhận trường hợp chất Bisphenol A (BPA) từ bao bì thôi nhiễm vào thực phẩm vượt yêu cầu cho phép.

Trước thực tế này, Văn phòng SPS Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu cần kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu, vùng sản xuất, quy trình chế biến và ghi nhãn sản phẩm; rà soát các quy định của EU về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất ô nhiễm, phụ gia thực phẩm cũng như yêu cầu đối với bao bì tiếp xúc với thực phẩm. Đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm nghiệm vi sinh, đặc biệt đối với Salmonella và Vibrio cholerae.

Theo Cục Hải quan, Công văn 20392/CHQ-GSQL không đặt ra thêm thủ tục hay điều kiện mới đối với hoạt động xuất khẩu thực phẩm sang EU, mà chủ yếu nhằm tăng cường phối hợp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu, qua đó bảo đảm uy tín và năng lực cạnh tranh của hàng thực phẩm Việt Nam tại thị trường EU.
Song Linh
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