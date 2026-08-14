Hải quan Việt Nam và UNODC phối hợp tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Cục Hải quan vừa phối hợp với Chương trình Toàn cầu về phòng, chống tội phạm trên biển của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (GMCP/UNODC) tổ chức khóa tập huấn về trích xuất chứng cứ điện tử từ các thiết bị thu giữ trong các vụ việc vi phạm trên biển. Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ 11 - 13/8) tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là hoạt động thuộc Phi dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển cho lực lượng hải quan năm 2026” do UNODC hỗ trợ và được Bộ Tài chính phê duyệt.

Khóa tập huấn về trích xuất chứng cứ điện tử từ các thiết bị thu giữ trong các vụ việc vi phạm trên biển. Ảnh: Cục HQ

Khóa tập huấn hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm soát, nâng cao khả năng phát hiện, điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm có tổ chức trên biển cho lực lượng Hải quan và các cơ quan thực thi pháp luật.

Cơ quan hải quan cảnh báo, sự phát triển của công nghệ số đang tạo ra nhiều thách thức mới đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển. Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều hơn các thiết bị điện tử để liên lạc, lưu trữ và che giấu thông tin, đòi hỏi lực lượng thực thi pháp luật phải được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về thu thập, bảo quản và phân tích chứng cứ điện tử phục vụ công tác điều tra.

Trong bối cảnh nêu trên, Cục Hải quan đánh giá cao sự đồng hành của GMCP/UNODC và sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong việc triển khai các chương trình nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Trong khuôn khổ khóa học, các chuyên gia của UNODC kết hợp giảng dạy lý thuyết và thực hành với nhiều nội dung chuyên sâu như khung pháp lý về chứng cứ điện tử; nguyên tắc thu thập, bảo quản chứng cứ số; nhận diện nguồn dữ liệu; kỹ thuật trích xuất và phân tích dữ liệu từ điện thoại di động, thiết bị GPS, máy tính; phân tích dữ liệu nâng cao, xây dựng hồ sơ chứng cứ phục vụ điều tra và thực hành xử lý các tình huống mô phỏng.

Đại diện GMCP/UNODC đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đồng thời trao đổi về các quy định liên quan đến chứng cứ điện tử, góp phần giúp học viên cập nhật xu hướng hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.