Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/8/2026 về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn.

Chỉ thị được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn trong thời gian tới.

Theo Chỉ thị, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 được yêu cầu phối hợp với Sở Công thương rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó tập trung vào hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan.

Việc kiểm tra cũng tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định.

Đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân; đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và đầu tư công nghệ để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt.

Hoạt động kinh doanh vàng tại các cửa hàng vàng ở Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh

Cơ quan này cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về những dấu hiệu tiêu cực, bất thường trong hoạt động này.

Sở Công thương được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các hoạt động kinh doanh bạc, đá quý; tham mưu, triển khai các biện pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa; đồng thời rà soát, xác minh các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.

Trong năm 2026, Sở Công thương chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Chỉ thị yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa; tăng cường thu thập thông tin, xác minh, giám sát thị trường, chú trọng phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1, Công an TP. Hà Nội, cơ quan Thuế, Hải quan xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và các hành vi gian lận thương mại khác.

Công an TP. Hà Nội được giao chủ trì các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, nhận diện, dự báo và phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Lực lượng công an sẽ tập trung đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ.

Chỉ thị cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện các giao dịch bất thường; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng trong và ngoài nước trong xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Về quản lý thuế, Thuế TP. Hà Nội được yêu cầu trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.

Thuế TP. Hà Nội và các Thuế cơ sở phải thực hiện kiểm tra ít nhất 1 doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Cơ quan Thuế cũng được giao tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, bạc, ngoại tệ; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, kiểm soát chặt chẽ các giao dịch có giá trị lớn và nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị hoàn thiện cơ chế kiểm soát giao dịch tiền mặt trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội được yêu cầu định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp về sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, bạc và sử dụng, giao dịch ngoại tệ.

Công tác tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức về rủi ro trong đầu tư vàng, bạc, ngoại tệ; khuyến khích giao dịch qua các kênh chính thức và hạn chế tham gia thị trường tự do.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành và UBND phường, xã ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Cơ quan này phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, giám sát, phân tích, dự báo thị trường và phòng ngừa rủi ro. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa giao dịch.

UBND các phường, xã được yêu cầu tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp với các sở, ngành kiểm tra hoạt động của cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và thu đổi ngoại tệ.

Qua đó, kịp thời phát hiện các sai phạm trong kinh doanh vàng, bạc cũng như thu đổi, mua bán ngoại tệ để chấn chỉnh và xử lý theo quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp./.