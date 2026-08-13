Tài chính

Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về quy hoạch

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
13:46 | 13/08/2026
(TBTCO) - Ngày 13/8/2026, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật về quy hoạch bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm Bộ Tài chính đến 33 điểm cầu tại các bộ, ngành và địa phương trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dự và phát biểu khai mạc.
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Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, cùng đông đảo lãnh đạo, chuyên viên Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phổ biến các quy định mới, đồng thời thống nhất nhận thức và hành động trong thực thi pháp luật về quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.

Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về quy hoạch
Thứ trưởng Trần Quốc Phương dự và phát biểu khai mạc. Ảnh: Nguyễn Tâm

Thứ trưởng cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ trì tham mưu trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền hệ thống văn bản pháp lý quan trọng, bao gồm: Luật Quy hoạch 2025, Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch, cùng các thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí, định mức và chuẩn hóa kỹ thuật cơ sở dữ liệu quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh. Những văn bản này đánh dấu bước hoàn thiện tư duy quản lý, đổi mới mô hình tăng trưởng, tổ chức lại không gian phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để triển khai hiệu quả khung pháp lý mới, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã nhấn mạnh ba yêu cầu trọng tâm trong tổ chức thực hiện, bao gồm:

Đổi mới tư duy quy hoạch: Quy hoạch phải thực sự là công cụ định hướng và dẫn dắt phát triển. Các bộ, ngành, địa phương cần đặt không gian phát triển trong tổng thể thống nhất; xác định rõ cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, hạ tầng logistics, công nghiệp và đổi mới sáng tạo; đặc biệt đẩy mạnh liên kết vùng, tránh tư duy phát triển khép kín, cục bộ.

Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về quy hoạch
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Chuyển mạnh từ lập sang tổ chức thực hiện: Trong bối cảnh các bộ, địa phương đã cơ bản hoàn thành phê duyệt quy hoạch đáp ứng mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là nhanh chóng cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình, dự án ưu tiên. Quy hoạch phải là căn cứ cốt lõi để phân bổ vốn đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội.

Tăng cường công khai, minh bạch và chuyển đổi số: Quy hoạch phải được công bố rộng rãi để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch đồng bộ nhằm tăng cường giám sát và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Phát biểu định hướng hội nghị, Thứ trưởng khẳng định, quy hoạch phải đi trước một bước, mở ra không gian phát triển mới; nhưng giá trị của quy hoạch không nằm ở bản quy hoạch được phê duyệt, mà nằm ở những kết quả phát triển cụ thể mà quy hoạch tạo ra trong thực tiễn. Do đó, chúng ta phải cùng nhau chuyển từ “lập quy hoạch tốt” sang “thực hiện quy hoạch tốt”; từ “quản lý quy hoạch” sang “quản trị phát triển bằng quy hoạch”.

Thứ trưởng tin tưởng, Hội nghị sẽ tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần đưa Luật Quy hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần tổ chức lại không gian phát triển, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để Vụ Quản lý quy hoạch trình bày các nội dung cốt lõi của Luật Quy hoạch 2025 và các văn bản hướng dẫn (như: thông tư hướng dẫn về quản lý, sử dụng chi phí và định mức cho hoạt động quy hoạch, thông tư hướng dẫn nội dung và yêu cầu kỹ thuật của cơ sở dữ liệu về quy hoạch, sơ đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh); đồng thời dành không gian thảo luận trực tiếp nhằm giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc thực tiễn từ các điểm cầu địa phương.

Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về quy hoạch
Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch Nguyễn Đức Cảnh phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu kết luận, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, ông Nguyễn Đức Cảnh nhấn mạnh, những trao đổi thẳng thắn từ thực tiễn địa phương chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu lực của chính sách. Quản trị quy hoạch thành công không chỉ dừng ở việc hiểu đúng pháp luật, mà cốt lõi là thống nhất trong tổ chức thực thi.

“Chúng tôi đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến, câu hỏi và những khó khăn, vướng mắc được trao đổi tại Hội nghị để nghiên cứu, hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trong thời gian tới”, ông Cảnh phát biểu.

Đức Minh
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