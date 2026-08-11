Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng 200 - 300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng nhẹ từ 200 - 300 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng thu mua lên khoảng 96.600 - 97.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê tăng 300 đồng/kg, lên 97.300 đồng/kg, tiếp tục là mức cao nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 200 đồng/kg, đạt 97.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 300 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 96.600 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, sau những phiên điều chỉnh cuối tuần trước, thị trường cà phê nội địa đã lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, mức tăng hiện tương đối khiêm tốn và giá vẫn chưa thể quay trở lại ngưỡng 100.000 đồng/kg từng được kỳ vọng trước đó.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê vẫn duy trì ở vùng cao. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 đạt 3.787 USD/tấn, tăng nhẹ 5 USD/tấn, tương đương 0,1% so với cuối tuần trước đó. Hợp đồng giao tháng 11 giảm 8 USD/tấn, tương đương 0,2%, xuống 3.767 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica có diễn biến tích cực hơn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 3,4 US cent/pound, tương đương 1%, lên 335,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12 tăng 1,3 US cent/pound, tương đương 0,4%, đạt 315,9 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước không ghi nhận biến động mới sau khi đồng loạt giảm mạnh vào hôm qua. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện duy trì trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá tiêu cao nhất trong số các địa phương được khảo sát, đạt 139.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, hồ tiêu được thương lái thu mua ở mức 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng duy trì mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất thị trường.

Như vậy, sau khi bất ngờ giảm 2.000 đồng/kg và đánh mất mốc 140.000 đồng/kg, thị trường hồ tiêu trong nước đang tạm thời bước vào trạng thái ổn định.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu cũng chưa xuất hiện biến động đáng kể. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.822 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì ở mức 5.900 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với nhiều nguồn cung lớn khác. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn, tương ứng với các chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện được chào bán ở mức 9.340 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì tại 8.400 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục đứng ở mức cao 12.200 USD/tấn./.