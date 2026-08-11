Ngày 11/8: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay duy trì sắc xanh trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 hợp đồng tháng 8 trên Sàn Giao dịch TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản ở mức 449,00 Yên/kg, tăng 2,42%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 432,40 Yên/kg, tăng 0,58%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 tăng 0,1 Baht lên 88,20 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn hợp đồng tháng 8 ở mức 16.845 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,15%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 16.920 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,15%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 220 Cent/kg, tăng 0,50%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 219,10 Cent/kg, tăng 0,60%.

Giá tăng đồng loạt trên sàn TOCOM, SHFE, SGX cùng thị trường Thái Lan cho thấy tâm lý thị trường cao su đã cải thiện rõ rệt, song mức độ phản ứng giữa các khu vực vẫn có sự phân hóa.

Nổi bật nhất là thị trường Nhật Bản, nơi hợp đồng RSS3 tháng 8 tăng tới 2,42%, vượt xa mức tăng của các kỳ hạn còn lại. Việc giá kỳ hạn gần tăng mạnh trong khi các hợp đồng cuối năm chỉ nhích nhẹ hoặc đi ngang cho thấy lực mua đang tập trung nhiều hơn vào nhu cầu ngắn hạn.

Tại Trung Quốc, SHFE duy trì đà tăng khá đồng đều. Diễn biến này phản ánh lực cầu có cải thiện nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến tích cực trên thị trường quốc tế, giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay tiếp tục không có nhiều thay đổi.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.