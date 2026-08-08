Tỷ giá USD hôm nay (8/8): DXY xuống đáy 7 tuần khi Mỹ bất ngờ mất 23.000 việc làm, tỷ giá trung tâm vẫn lập đỉnh

Thị trường trong nước

Sáng nay (8/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước chốt tuần ở mức 25.463 đồng, tăng 30 đồng so với phiên trước và tăng tổng cộng 125 đồng trong cả tuần. Đây là mức tăng rất mạnh so với diễn biến nhiều tháng gần đây, đồng thời tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử. Cùng chiều, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tăng tương ứng. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.189,85 - 26.736,15 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.070 - 26.100 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên trước và giảm tới 190 đồng so với cuối tuần trước. Đà giảm mạnh này đã thu hẹp đáng kể chênh lệch giữa tỷ giá trên thị trường tự do và tại các ngân hàng thương mại. Diễn biến trên phản ánh cung - cầu ngoại tệ trong hệ thống đang khá thuận lợi, trong khi nhu cầu nắm giữ USD trên thị trường tự do hạ nhiệt. Một phần nguyên nhân đến từ việc giá vàng trong nước đang thấp hơn giá vàng thế giới, làm giảm động lực gom USD phục vụ hoạt động kinh doanh chênh lệch giá vàng.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng 8/8 cho thấy, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm, diễn biến trái chiều với tỷ giá trung tâm.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá mua vào - bán ra được niêm yết ở mức 26.000 - 26.410 VND/USD, cùng giảm 80 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở mức 26.025 - 26.405 VND/USD, cùng giảm 65 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 8/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Bảng Anh ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm các đồng tiền chủ chốt. Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào - bán ra xuống còn 34.353,09 - 35.811,54 VND/GBP, giảm 94,65 đồng và 98,49 đồng. BIDV cũng điều chỉnh về 34.629 - 35.920 VND/GBP, giảm 79 đồng ở chiều mua và 91 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá nhân dân tệ giảm đáng kể. Theo đó, Vietcombank niêm yết ở mức 3.787,79 - 3.948,60 VND/CNY, giảm 11,39 đồng ở chiều mua và 11,86 đồng ở chiều bán. BIDV niêm yết 3.811 - 3.956 VND/CNY, cùng giảm 9 đồng ở cả hai chiều.

Trái ngược với các đồng tiền mạnh khác, đồng yên Nhật chứng kiến tăng giá tuần qua. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 159,79 - 170,81 VND/JPY, tăng 1,46 đồng và 1,55 đồng. Tại BIDV, tỷ giá tăng lên 161,01 - 171,02 VND/JPY, tăng 1,87 đồng ở chiều mua và 1,98 đồng ở chiều bán.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,3%, chốt tuần ở 99,6 điểm, thấp nhất 7 tuần.

Bối cảnh địa chính trị tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu trong tuần này. Theo Reuters, một quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán giữa Oman và Iran đã đạt tiến triển đáng kể và một thỏa thuận có thể sớm được ký kết. Nếu đạt được đồng thuận, hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz sẽ được khôi phục, đồng thời Mỹ sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đang áp dụng.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD chịu áp lực sau khi báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ gây bất ngờ.

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) cho thấy nền kinh tế Mỹ mất 23.000 việc làm trong tháng 7, trong khi số liệu tháng 6 cũng bị điều chỉnh giảm mạnh từ 57.000 xuống còn 20.000 việc làm. Dữ liệu này làm dấy lên lo ngại về đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ, đồng thời khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất suy giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, đồng USD còn chịu thêm sức ép từ Nhật Bản sau khi nước này phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yên và phát tín hiệu sẵn sàng có thêm các biện pháp can thiệp nếu cần thiết.

Dù vậy, thông điệp từ các quan chức Fed vẫn mang sắc thái kiên nhẫn, nhưng thiên về “diều hâu”.

Phần lớn thành viên Fed ủng hộ giữ nguyên lãi suất để theo dõi thêm dữ liệu kinh tế, song vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt nếu lạm phát không giảm như kỳ vọng.

Lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao, hoạt động kinh tế duy trì khả quan và thị trường lao động chưa suy yếu đáng kể khiến Fed chưa vội tính đến việc cắt giảm lãi suất.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không còn là kéo lạm phát xuống khỏi đỉnh, mà là đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Nếu áp lực lạm phát cơ bản tiếp tục dai dẳng, Fed nhiều khả năng sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó, tạo nền tảng hỗ trợ đồng USD trong trung và dài hạn./.