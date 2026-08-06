Ngày 6/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu lặng sóng

Giá cà phê hôm nay tăng 1.600 – 1.800 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng mạnh

Khảo sát sáng 6/8 cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh trở lại sau phiên đi ngang trước đó. Giá thu mua hiện dao động trong khoảng 97.600 – 98.300 đồng/kg, tăng 1.600 – 1.800 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), Đắk Lắk và Gia Lai đồng loạt tăng 1.800 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 98.300 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trên thị trường hiện nay.

Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 1.600 đồng/kg, lên 97.600 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất trong các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Đợt tăng giá lần này đã đưa mặt bằng giá cà phê trong nước trở lại vùng cao nhất trong nhiều tuần gần đây. Theo các doanh nghiệp thu mua, nguồn hàng còn lại trong dân không nhiều khi phần lớn nông hộ đã bán phần lớn sản lượng từ trước. Những hộ còn giữ hàng chủ yếu có tiềm lực tài chính và tiếp tục chờ mức giá hấp dẫn hơn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt bứt phá trên hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, tại sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 68 USD/tấn, tương đương 1,8%, lên 3.854 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 69 USD/tấn (1,82%), đạt 3.853 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 4,6 US cent/pound (1,44%) lên 324,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng thêm 4,1 US cent/pound (1,35%), lên 308,8 US cent/pound.

Đây là phiên tăng đồng thuận của cả hai sàn sau giai đoạn biến động mạnh trong những ngày đầu tháng.

Giá tiêu kéo dài chuỗi phiên đi ngang

Giá tiêu hôm nay tiếp tục không ghi nhận biến động mới. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 6/8 cho thấy, giá tiêu hôm nay tiếp tục không ghi nhận biến động mới tại các vùng trồng trọng điểm. Mặt bằng giá thu mua vẫn dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg, kéo dài chuỗi phiên đi ngang trong những ngày gần đây.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi được các đại lý thu mua ở 141.000 đồng/kg.

Đứng kế tiếp là Đắk Lắk với mức 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng duy trì mức 138.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu trong nước duy trì ổn định phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn doanh nghiệp thu mua. Nguồn cung trên thị trường không còn dồi dào sau khi vụ thu hoạch kết thúc, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu mua theo nhu cầu giao hàng, khiến thị trường chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để tạo ra những biến động lớn về giá.

Theo số liệu cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, thị trường hồ tiêu thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch gần nhất.

Trong đó, giá tiêu đen Indonesia tăng 32 USD/tấn, tương đương 0,47%, lên mức 6.792 USD/tấn.

Ngược lại, tại các quốc gia xuất khẩu lớn khác, giá hầu như không thay đổi. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ lực, trong khi Malaysia vẫn duy trì mức giá cao nhất là 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ 17 USD/tấn, tương đương 0,29%, xuống còn 9.300 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ ở mức 8.350 USD/tấn, còn Malaysia ổn định ở 12.200 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu quốc tế vẫn đang trong trạng thái cân bằng khi nguồn cung từ nhiều quốc gia bắt đầu cải thiện nhưng nhu cầu nhập khẩu chưa có sự bứt phá rõ rệt./.