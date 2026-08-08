Infographics: 7 tháng, doanh nghiệp phát hành 289.911 tỷ đồng trái phiếu

|
GSPC +18.01
13/08 | +18.01
(7,746.21 +18.01 (+0.23%))
|
DJI -29.68
13/08 | -29.68
(53,762.17 -29.68 (-0.06%))
|
IXIC +140.04
13/08 | +140.04
(26,585.49 +140.04 (+0.53%))
|
NYA +101.82
13/08 | +101.82
(24,787.39 +101.82 (+0.41%))
|
XAX +37.82
13/08 | +37.82
(8,802.67 +37.82 (+0.43%))
|
BUK100P -3.00
13/08 | -3.00
(1,075.18 -3.00 (-0.28%))
|
RUT +21.26
13/08 | +21.26
(3,048.38 +21.26 (+0.70%))
|
VIX -0.88
13/08 | -0.88
(14.40 -0.88 (-5.76%))
|
FTSE -11.04
13/08 | -11.04
(10,833.15 -11.04 (-0.10%))
|
GDAXI -60.35
13/08 | -60.35
(26,331.07 -60.35 (-0.23%))
|
FCHI -40.00
13/08 | -40.00
(8,674.94 -40.00 (-0.46%))
|
STOXX50E -17.23
13/08 | -17.23
(6,533.99 -17.23 (-0.26%))
|
N100 -4.11
13/08 | -4.11
(1,972.86 -4.11 (-0.21%))
|
BFX +3.86
13/08 | +3.86
(5,723.27 +3.86 (+0.07%))
|
MOEX.ME -0.11
13/08 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -212.65
13/08 | -212.65
(25,440.17 -212.65 (-0.83%))
|
STI -33.42
13/08 | -33.42
(5,720.75 -33.42 (-0.58%))
|
AXJO -41.20
13/08 | -41.20
(9,209.40 -41.20 (-0.45%))
|
AORD -39.00
13/08 | -39.00
(9,404.70 -39.00 (-0.41%))
|
BSESN -187.90
13/08 | -187.90
(77,966.35 -187.90 (-0.24%))
|
JKSE +105.97
13/08 | +105.97
(6,373.85 +105.97 (+1.69%))
|
KLSE +10.15
13/08 | +10.15
(1,741.61 +10.15 (+0.59%))
|
NZ50 -123.00
13/08 | -123.00
(13,737.66 -123.00 (-0.89%))
|
KS11 +233.51
13/08 | +233.51
(6,579.04 +233.51 (+3.68%))
|
TWII +397.35
13/08 | +397.35
(45,518.07 +397.35 (+0.88%))
|
GSPTSE +209.15
13/08 | +209.15
(36,685.07 +209.15 (+0.57%))
|
BVSP -190.92
13/08 | -190.92
(167,683.72 -190.92 (-0.11%))
|
MXX +220.00
13/08 | +220.00
(65,784.76 +220.00 (+0.34%))
|
IPSA -59.68
13/08 | -59.68
(10,887.72 -59.68 (-0.55%))
|
MERV -15,331.75
13/08 | -15,331.75
(3,007,152.75 -15,331.75 (-0.51%))
|
TA125.TA +32.05
13/08 | +32.05
(4,065.22 +32.05 (+0.79%))
|
CASE30 +210.50
13/08 | +210.50
(55,039.80 +210.50 (+0.38%))
|
JN0U.JO -34.15
13/08 | -34.15
(7,142.21 -34.15 (-0.48%))
|
DX-Y.NYB +0.17
13/08 | +0.17
(100.00 +0.17 (+0.17%))
|
125904-USD-STRD -9.48
13/08 | -9.48
(2,891.39 -9.48 (-0.33%))
|
XDB -0.18
13/08 | -0.18
(134.90 -0.18 (-0.13%))
|
XDE -0.19
13/08 | -0.19
(115.22 -0.19 (-0.16%))
|
000001.SS +12.58
13/08 | +12.58
(3,946.68 +12.58 (+0.32%))
|
N225 +553.84
13/08 | +553.84
(67,524.06 +553.84 (+0.83%))
|
XDN -0.08
13/08 | -0.08
(62.70 -0.08 (-0.13%))
|
XDA +0.01
13/08 | +0.01
(70.60 +0.01 (+0.01%))