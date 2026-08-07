Chứng khoán phái sinh ngày 7/8: Lệch pha với thị trường cơ sở, chênh lệch âm nới rộng

Trên thị trường chứng khoán cơ sở ngày 7/8, VN30-Index kết phiên tại 1.911,09 điểm, tăng 8,3 điểm (+0,44%). Đầu phiên, chỉ số có thời điểm chìm trong sắc đỏ, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều và duy trì trên tham chiếu trong phần lớn thời gian còn lại.

Động lực đáng kể đến từ nhóm dầu khí trong bối cảnh giá dầu thế giới đi lên. BSR là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN30 với gần 6 điểm, trong khi GAS cũng nằm trong nhóm nâng đỡ chỉ số. VNM, STB, LPB, TCB và MSN đồng thời góp thêm sắc xanh. Ở chiều ngược lại, áp lực từ VIC khá lớn khi riêng cổ phiếu này lấy đi gần 5 điểm, bên cạnh VPL và VHM.

Nhờ đó, VN30-Index vẫn tăng điểm dù mức độ phân hóa khá cao với 18 mã tăng, 10 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Trong khi thị trường chứng khoán cơ sở hồi phục trong phiên 7/8, diễn biến trên thị trường phái sinh lại cho thấy tâm lý thận trọng hơn đáng kể. Cụ thể, VN30-Index tăng 0,44%, còn hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 8/2026 (41I1G8000) kết phiên tại 1.890,1 điểm, giảm 0,31%. Chênh lệch giữa giá hợp đồng và chỉ số cơ sở xuống giảm mạnh xuống gần -21 điểm. Đây là mức chiết khấu khá lớn so với các phiên giao dịch gần đây.

Các nhà đầu tư phái sinh đang “đặt cửa” vào kịch bản thận trọng hơn. Toàn thị trường có 7/8 hợp đồng tương lai đóng cửa giảm giá. Chỉ duy nhất hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 3/2027 tăng giá.

Sự lệch pha giữa hai thị trường càng nới rộng chênh lệch âm của hợp đồng tháng 8 âm tới 20,99 điểm. Các hợp đồng VN30F2609 và VN30F2612 cũng ghi nhận mức chiết khấu lần lượt là -16,69 điểm và -17,29 điểm so với chỉ số cơ sở. Ngay cả hợp đồng VN30F2703 dù đóng cửa trong sắc xanh cũng thấp hơn VN30-Index gần 1,1 điểm.

Thanh khoản cũng tăng 2,9% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) kỳ hạn 41I1G8000 tiếp tục giảm với chưa đến 31.300 hợp đồng được nắm giữ qua đêm. Theo các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch tăng các vị thế đầu cơ, phòng ngừa rủi ro trong phiên, ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 gặp vùng kháng cự mạnh. Chuyên gia của SHS dự báo, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G8000 là tích lũy với vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm và vùng hỗ trợ quanh 1.880 điểm./.