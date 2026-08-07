Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng

Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội đang được lấy ý kiến, hộ, cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Doanh nghiệp, tổ chức có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày được Quốc hội thông qua và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Tại Tờ trình Dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, chính sách nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp giảm chi phí, tạo thêm nguồn lực phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế vẫn cần thêm động lực tăng trưởng.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết giảm thuế để hỗ trợ trực tiếp khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, qua đó tạo điều kiện duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu chính sách được thông qua, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 6.701 tỷ đồng. Trong đó, giảm thu khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026, gồm khoảng 929 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh và 2.262 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Năm 2027, số giảm thu ngân sách ước khoảng 3.510 tỷ đồng, trong đó giảm khoảng 1.022 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân và 2.488 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp./.