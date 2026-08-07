Tài chính

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
23:57 | 07/08/2026
(TBTCO) - Ngày 7/8, Bộ Tài chính công khai lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.
aa

Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội đang được lấy ý kiến, hộ, cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Doanh nghiệp, tổ chức có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày được Quốc hội thông qua và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Tại Tờ trình Dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, chính sách nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp giảm chi phí, tạo thêm nguồn lực phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế vẫn cần thêm động lực tăng trưởng.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết giảm thuế để hỗ trợ trực tiếp khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, qua đó tạo điều kiện duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu chính sách được thông qua, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 6.701 tỷ đồng. Trong đó, giảm thu khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026, gồm khoảng 929 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh và 2.262 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Năm 2027, số giảm thu ngân sách ước khoảng 3.510 tỷ đồng, trong đó giảm khoảng 1.022 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân và 2.488 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
giảm thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp hộ kinh doanh cá nhân doanh nghiệp quy mô nhỏ nghị quyết giảm thuế tổng thu ngân sách chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Bài liên quan

Đề xuất mới về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

Đề xuất mới về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng công nghệ, tăng quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng công nghệ, tăng quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản

7 điểm mới quan trọng doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần biết

7 điểm mới quan trọng doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần biết

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Đọc thêm

Số hóa giao dịch tài chính mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Số hóa giao dịch tài chính mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Số hóa giao dịch tài chính đang mở thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận vốn thông qua dữ liệu và các nền tảng tài chính mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng dữ liệu, an toàn công nghệ và hoàn thiện hành lang pháp lý để dòng vốn vận hành minh bạch, hiệu quả.
Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước vừa ban hành quy trình mới về thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi thông tin Danh sách thanh toán cho đối tượng thụ hưởng qua Cổng trao đổi dữ liệu. Quy trình đã chuẩn hóa việc trao đổi dữ liệu giữa đơn vị giao dịch, Kho bạc và ngân hàng thương mại, tăng cường kiểm tra, đối chiếu và bảo đảm an toàn, toàn vẹn dữ liệu trong quá trình thanh toán.
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong giai đoạn mới

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Chiều ngày 11/8, tại Australia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell. Hai Bộ trưởng đã tập trung trao đổi về các giải pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng, khoáng sản và tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương cũng như khu vực.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers

(TBTCO) - Ngày 11/8/2026, tại Australia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers nhằm đánh giá kết quả triển khai Bản ghi nhớ hợp tác tài chính giai đoạn 2024 - 2028, đồng thời thống nhất các định hướng hợp tác chuyên môn và phối hợp đa phương trong thời gian tới.
Trao quyền mạnh hơn để tạo động lực phát triển

Trao quyền mạnh hơn để tạo động lực phát triển

(TBTCO) - Sáng 11/8, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Phát triển đô thị. Một số đại biểu Quốc hội đề nghị các cơ chế đặc thù phải được thiết kế với ranh giới thẩm quyền rõ ràng, trách nhiệm tương xứng và cơ chế kiểm soát độc lập.
Việt Nam - Australia: Thúc đẩy hợp tác chiến lược trong giáo dục chất lượng cao và nông nghiệp xanh

Việt Nam - Australia: Thúc đẩy hợp tác chiến lược trong giáo dục chất lượng cao và nông nghiệp xanh

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia từ 9 - 12/8 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 10/8, tại Sydney, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có các buổi làm việc quan trọng với Đại học RMIT và Tập đoàn SunRice, nhằm thúc đẩy hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuỗi giá trị lúa gạo bền vững.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, nhờ quản lý điều hành chặt chẽ, cân đối ngân sách nhà nước luôn được đảm bảo ổn định, đồng thời công tác huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt kết quả tích cực. So với cùng kỳ, thu ngân sách 7 tháng đạt 72,5% dự toán, tăng 16%. Trong khi đó, chi ngân sách ước đạt 43,2% dự toán, tăng 7,7%.
Tuyên Quang có 101/124 xã được hưởng ưu đãi đầu tư

Tuyên Quang có 101/124 xã được hưởng ưu đãi đầu tư

(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, theo các quy định hiện hành, 101/124 xã của tỉnh Tuyên Quang đã được hưởng ưu đãi đầu tư do thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và khó khăn. Trong đó, 87 xã được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ