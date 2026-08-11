Ngày 11/8: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung kéo dài chuỗi ngày suy giảm

Giá heo hơi hôm nay giảm thêm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống khi nhiều địa phương đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg . Sau điều chỉnh, mặt bằng giá trong khu vực hiện dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng giữ mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Mức 59.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ. Đáng chú ý, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La đã giảm xuống còn 58.000 đồng/kg, trở thành nhóm địa phương có giá thấp nhất miền Bắc.

Như vậy, sau nhiều phiên liên tiếp đi xuống, miền Bắc đã không còn địa phương nào duy trì mức giá trên 60.000 đồng/kg. So với những ngày đầu tháng 8, mặt bằng giá đã giảm khá nhanh tại nhiều tỉnh, thành.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng tiếp tục giảm. Cụ thể, sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Nghệ An, Quảng Trị và Đà Nẵng xuống còn 59.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Huế giảm xuống 58.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá thấp nhất khu vực. Hiện các thương lái tại miền Trung - Tây Nguyên thu mua heo hơi trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn duy trì mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch quanh mốc 59.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng giá giữa các tỉnh đang ngày càng thu hẹp.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tạm thời chững lại sau chuỗi phiên giảm trước đó. Hiện giá heo hơi tại khu vực phía Nam dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất khu vực, cùng đạt 60.000 đồng/kg.

Các tỉnh, thành gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg. Riêng An Giang giữ giá ở mức 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, mức giá 58.000 đồng/kg hiện đã xuất hiện ở cả ba miền, gồm Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La tại miền Bắc; Huế tại miền Trung - Tây Nguyên và An Giang tại miền Nam./.