Thuế - Hải quan

Hải quan bắt giữ lô dầu FO và sơn không rõ nguồn gốc trên vùng biển Hải Phòng

Song Linh

Song Linh

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21:08 | 10/08/2026
(TBTCO) - Hơn 70.000 lít dầu FO cùng 41 thùng sơn, chất đóng rắn mang nhiều thương hiệu nước ngoài, không xuất trình được chứng từ hợp pháp vừa bị lực lượng Hải quan phát hiện trên một tàu vận tải tại vùng biển Hải Phòng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
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Chiều ngày 10/8, Cục Hải quan cho biết, trong quá trình tuần tra trên vùng biển Hải Phòng, lực lượng kiểm soát chống buôn lậu hải quan phát hiện và tạm giữ một lô hàng lớn gồm hơn 70.000 lít dầu FO cùng 41 thùng sơn, chất đóng rắn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hải quan bắt giữ lô dầu FO và sơn không rõ nguồn gốc trên vùng biển Hải Phòng
Tàu hải quan áp sát tàu chở hàng có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Cục HQ

Vụ việc được phát hiện khi Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) triển khai Kế hoạch phối hợp tuần tra trên biển số 10/KH-Đ1 nhằm tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biển.

Hải quan bắt giữ lô dầu FO và sơn không rõ nguồn gốc trên vùng biển Hải Phòng
Hải quan bắt giữ lô dầu FO và sơn không rõ nguồn gốc trên vùng biển Hải Phòng. Ảnh: Cục HQ

Vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 31/7/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra tàu chở xăng dầu mang số hiệu HP-3789 đang di chuyển từ ngoài khơi vào bờ trên vùng biển Hải Phòng. Cùng tham gia kiểm tra có Đội 5 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu), Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực III), Phòng PC03 Công an TP. Hải Phòng và Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện tại 4 két hàng phía trước cabin có chứa một lượng lớn chất lỏng màu đen. Theo khai báo của các thuyền viên, đây là dầu FO với khối lượng khoảng 70 tấn. Ngoài ra, trên tàu còn vận chuyển 41 thùng sơn và chất đóng rắn.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện cùng các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ lô hàng. Qua đấu tranh ban đầu, thuyền trưởng khai nhận số hàng hóa trên được mua từ một tàu mang quốc tịch Panama hoạt động trên biển.

Sau khi lai dắt tàu về cảng Hải Phòng, ngày 1/8/2026, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 đã ban hành quyết định khám phương tiện theo thủ tục hành chính. Kết quả khám và giám định xác định, trên tàu có hơn 70.000 lít dầu FO cùng 41 thùng sơn, chất đóng rắn các thương hiệu HemPel, PPG và JOTUN có xuất xứ Malaysia, Indonesia và Trung Quốc.

Đáng chú ý, trong quá trình khám phương tiện, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 591 triệu đồng được cất giấu tại két nước sinh hoạt của tàu. Toàn bộ tang vật đã được lập biên bản, niêm phong để phục vụ công tác xác minh.

Hiện Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 đang tiếp tục phối hợp với Phòng PC03 Công an TP. Hải Phòng điều tra, làm rõ nguồn gốc lô hàng và các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Hải quan, thời gian tới, lực lượng Hải quan sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biển trọng điểm, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bảo vệ an ninh kinh tế, giữ vững trật tự quản lý nhà nước và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
Song Linh
Từ khóa:
lực lượng hải quan kiểm soát chống buôn lậu vận chuyển trái phép chất đóng rắn sơn tàu vận tải biển

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