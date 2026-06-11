Ngày 11/5, Cục Hải quan cho hay, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: HQ

Trong số các đơn vị được khen thưởng có Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Hải quan khu vực II và Chi cục Hải quan khu vực XIX. Đây là những đơn vị đã trực tiếp tham gia phối hợp đấu tranh, phát hiện, bóc gỡ đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Theo kết quả điều tra, đến nay các lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 403 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng “nước vui”, 60 đầu thuốc lá điện tử (Podchill) chứa chất cấm và 206 kg khí N2O (bóng cười).

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tịch thu 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 ô tô, 36 xe máy, 229 điện thoại di động cùng gần 4,5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can; xử lý vi phạm hành chính 114 đối tượng. Các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục phân loại, củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các đối tượng còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.