Thuế - Hải quan

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Song Linh

Song Linh

[email protected]
12:56 | 11/06/2026
(TBTCO) - Tham gia đấu tranh, bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, lực lượng Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, góp phần triệt phá thành công chuyên án đặc biệt lớn. Với thành tích xuất sắc này, các đơn vị Hải quan đã được trao thưởng và nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ.
aa
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 5 tháng đạt 226.493 tỷ đồng Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi Hải quan tăng kiểm soát, phối hợp liên ngành để ngăn chặn đường nhập lậu

Ngày 11/5, Cục Hải quan cho hay, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia
Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: HQ

Trong số các đơn vị được khen thưởng có Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Hải quan khu vực II và Chi cục Hải quan khu vực XIX. Đây là những đơn vị đã trực tiếp tham gia phối hợp đấu tranh, phát hiện, bóc gỡ đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Theo kết quả điều tra, đến nay các lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 403 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 88,3 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng “nước vui”, 60 đầu thuốc lá điện tử (Podchill) chứa chất cấm và 206 kg khí N2O (bóng cười).

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tịch thu 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 ô tô, 36 xe máy, 229 điện thoại di động cùng gần 4,5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can; xử lý vi phạm hành chính 114 đối tượng. Các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục phân loại, củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các đối tượng còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thành công của chuyên án là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy: “Ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát”, bảo vệ an ninh, an toàn cho cộng đồng và xã hội.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan được khen thưởng chuyến án ma túy lực lượng hải quan triệt phá đường dây thành tích xuất sắc

Bài liên quan

Truy quét, bóc gỡ những lô hàng giả “đội lốt” quá cảnh

Truy quét, bóc gỡ những lô hàng giả “đội lốt” quá cảnh

Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Dành cho bạn

Cục Dự trữ Nhà nước: Hoạt động hiệu quả sau tinh gọn tổ chức bộ máy

Cục Dự trữ Nhà nước: Hoạt động hiệu quả sau tinh gọn tổ chức bộ máy

Khơi thông hệ sinh thái vốn cho hạ tầng và chuyển đổi xanh

Khơi thông hệ sinh thái vốn cho hạ tầng và chuyển đổi xanh

Phấp phỏng chờ thông cơ chế đặt hàng tại các đại dự án đường sắt

Phấp phỏng chờ thông cơ chế đặt hàng tại các đại dự án đường sắt

Ngày 11/6: Giá cao su giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 11/6: Giá cao su giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 11/6: Giá gạo nguyên liệu tăng, gạo xuất khẩu chịu áp lực giảm

Ngày 11/6: Giá gạo nguyên liệu tăng, gạo xuất khẩu chịu áp lực giảm

Ngày 11/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 11/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg

Đọc thêm

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 4.339,4 tỷ đồng, đạt 44,5% dự toán, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) liên quan đến quản lý nhập khẩu hóa chất, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện chính sách theo hướng tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý.
Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, báo chí không chỉ là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp, mà còn là lực lượng đồng hành cùng ngành Thuế trong công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách, định hướng dư luận xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực của công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.
Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

(TBTCO) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1 cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội, nhiều vi phạm liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, hóa đơn và thuế... đã được phát hiện. Các trường hợp vi phạm đã bị chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

(TBTCO) - Chính sách thuế và công tác quản lý vẫn còn những điểm thiếu tính đồng bộ. Các điểm nghẽn không chỉ dừng lại ở văn bản, mà còn nằm ở khâu thực thi và tổ chức bộ máy. Theo đó, việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cần hướng tới một sự đột phá, phù hợp với xu hướng quản trị thuế mới và chuẩn mực quốc tế.
Ngành Thuế Đắk Lắk siết chống thất thu trong lĩnh vực nông sản và hóa đơn điện tử

Ngành Thuế Đắk Lắk siết chống thất thu trong lĩnh vực nông sản và hóa đơn điện tử

Ngành Thuế Đắk Lắk đang chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thu cao. Hoạt động kinh doanh nông sản, hóa đơn điện tử và các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế sẽ được tăng cường giám sát nhằm bảo đảm nguồn thu ngân sách trong những tháng cuối năm.
Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi

Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi

(TBTCO) - Nhằm tăng cường năng lực phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Đoàn công tác Hải quan Việt Nam vừa tham gia khóa tập huấn quốc tế về kỹ thuật phát hiện vi phạm thông qua phân tích hình ảnh máy soi tại TP. Laredo, bang Texas (Hoa Kỳ).
Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1411/QĐ-BTC (ngày 9/6/2026) công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Điểm đáng chú ý là các nội dung điều chỉnh liên quan đến thủ tục đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Hải quan được bằng khen của Thủ tướng tham gia chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Hoàn thiện quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hoàn thiện quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Giá vàng SJC rớt 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh cao, giải mã động thái của những "tay chơi" lớn

Đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein

Đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein

Đề xuất bổ sung thủ tục trực tuyến trong đăng ký, hủy tư cách công ty đại chúng

Đề xuất bổ sung thủ tục trực tuyến trong đăng ký, hủy tư cách công ty đại chúng

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Từ vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vì sao giá vàng rơi dốc?

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 5 tháng đạt 226.493 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 5 tháng đạt 226.493 tỷ đồng

Cục Thuế hợp tác với PGBank hỗ trợ hộ kinh doanh khai, nộp thuế điện tử

Cục Thuế hợp tác với PGBank hỗ trợ hộ kinh doanh khai, nộp thuế điện tử

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Ngày 11/6: Giá bạc thế giới đảo chiều tăng, trong nước tiếp đà giảm

Ngày 11/6: Giá bạc thế giới đảo chiều tăng, trong nước tiếp đà giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/6: Giá vàng tiếp tục lao dốc hàng triệu đồng, về sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh