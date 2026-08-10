Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng tăng cường hợp tác Việt Nam - New South Wales

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, sự hợp tác giữa bang New South Wales với các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, giao lưu nhân dân được thuận lợi hơn khi hạ tầng và kết nối hàng không giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ.

Cùng với gợi mở Australia có thể nghiên cứu trồng cà phê của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, điển hình như nông nghiệp công nghệ cao, sinh học, chế biến nông sản, thương mại, đầu tư...; khẳng định Việt Nam ủng hộ sự phát triển của Australia và mong muốn cùng hợp tác để thúc đẩy quan hệ giữa hai khu vực ASEAN và Thái Bình Dương.

Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm bang New South Wales, đồng thời trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Australia gốc Việt, trong đó nhiều người thành công ở các lĩnh vực khác nhau và giữ vị trí, vai trò quan trọng tại bang.

Thống đốc Margaret Beazley nhất trí cao với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong hợp tác giữa hai nước, cùng với đó là thúc đẩy và đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển nông nghiệp cũng như những lĩnh vực khác mà hai bên cùng có thế mạnh.

Bang New South Wales là bang lâu đời nhất và đóng vai trò nòng cốt trong lịch sử hình thành Liên bang Australia. Với thủ phủ là Sydney - thành phố mang tính biểu tượng toàn cầu, bang New South Wales luôn giữ vai trò “đầu tàu” dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội của Australia.

Việt Nam là thị trường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giáo dục trọng điểm của bang.

Giáo dục - đào tạo là trụ cột hợp tác nổi bật khi bang New South Wales thu hút lượng lớn sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học danh tiếng như Đại học Sydney, Đại học New South Wales (UNSW), Đại học Công nghệ Sydney (UTS). Bang New South Wales đã ký kết hợp tác hữu nghị chính thức với TP. Hồ Chí Minh từ năm 2019./.