Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2777/TB-TTCP ngày 8/8/2026 về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan tại 6 doanh nghiệp giai đoạn từ 01/01/2023 đến tháng 09/2025.

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra, Bảo Tín Mạnh Hải vừa có phản hồi, làm rõ một số nội dung liên quan và kết quả khắc phục.

Trong thông báo phát đi, Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định không có hành vi thao túng, trục lợi.

“Qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại Bảo Tín Mạnh Hải” - đại diện Bảo Tín Mạnh Hải nêu rõ.

Sau thanh tra loạt “ông lớn” kinh doanh vàng, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng lên tiếng về việc khắc phục tồn tại. Ảnh tư liệu.