Ngân hàng - Bảo hiểm

Sau thanh tra loạt "ông lớn" kinh doanh vàng, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng lên tiếng về việc khắc phục tồn tại

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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13:49 | 09/08/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng được thanh kiểm tra chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Sau kết luận thanh tra, Bảo Tín Mạnh Hải đã lên tiếng làm rõ các tồn tại, khẳng định không có hành vi thao túng, trục lợi; đồng thời, cho biết đã khắc phục các tồn tại liên quan đến thuế, phòng chống rửa tiền và hoạt động mua bán vàng miếng.
aa
Liên tiếp lĩnh án phạt, ba “ông lớn” kinh doanh vàng lại bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2777/TB-TTCP ngày 8/8/2026 về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan tại 6 doanh nghiệp giai đoạn từ 01/01/2023 đến tháng 09/2025.

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra, Bảo Tín Mạnh Hải vừa có phản hồi, làm rõ một số nội dung liên quan và kết quả khắc phục.

Trong thông báo phát đi, Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định không có hành vi thao túng, trục lợi.

“Qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại Bảo Tín Mạnh Hải” - đại diện Bảo Tín Mạnh Hải nêu rõ.

Sau thanh tra loạt
Sau thanh tra loạt “ông lớn” kinh doanh vàng, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng lên tiếng về việc khắc phục tồn tại. Ảnh tư liệu.

Theo thông báo kết luận thanh tra, Bảo Tín Mạnh Hải có việc nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng, nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định.

Phản hồi về nội dung này, đại diện doanh nghiệp cho biết, việc phát sinh 05 giao dịch (năm 2023) và 02 giao dịch (năm 2024) do vàng miếng của Công ty bị rách vỏ bao bì, phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài các trường hợp này, Công ty không phát sinh thêm bất kỳ giao dịch đặt cọc nào khác và luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định mua bán.

“Về kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng, nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp (đây là vướng mắc chung được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp vàng). Công ty đã chủ động liên hệ cơ quan thuế và hoàn thành nộp bổ sung đầy đủ vào cơ quan Thuế Nhà nước” - thông báo Bảo Tín Mạnh Hải nêu rõ.

Về quy định thương mại điện tử, do chậm trễ trong khâu phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số, việc đăng ký lại website bị chậm. Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, thủ tục thông báo website với Bộ Công thương đã được phê duyệt hoàn tất vào ngày 20/01/2025. Mọi thông tin về giá, phí giao dịch hiện được công khai đầy đủ, rõ ràng.

Về quy định Phòng, chống rửa tiền, công ty ghi nhận việc chậm cập nhật các Luật và quy định mới (ban hành giai đoạn 2023 - đầu 2024) dẫn đến thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro. Công ty đã nghiêm túc nộp phạt, đồng thời hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ, cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và đào tạo nghiệp vụ cho 100% nhân viên.

Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cũng khẳng định, mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn đang diễn ra bình thường. Quyền lợi hợp pháp và chính đáng của khách hàng được công ty bảo vệ. Đồng thời, kết luận thanh tra là cơ sở quan trọng để rà soát, nâng cao chất lượng quản trị và tính tuân thủ pháp luật.

Trong thông báo phát đi, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng cũng cho biết, đây là những thiếu sót về mặt thủ tục hành chính và quản trị vận hành trong quá khứ. Ngay trong và sau quá trình thanh tra, công ty đã nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện các nội dung khắc phục theo đúng yêu cầu.

Trước đó, qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ nhận thấy, hoạt động kinh doanh vàng còn một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại 6 đơn vị gồm: Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC; Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ); Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

Theo đó, các doanh nghiệp có một số vi phạm quy định trong giấy phép, quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thương mại điện tử và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đồng thời, việc quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập và một số nội dung cơ chế, chính sách, quy định cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đối với hoạt động kinh doanh vàng. Trong khi Ngân hàng Nhà nước hạn chế nhập khẩu vàng thì doanh nghiệp vẫn phải mua vào số lượng lớn vàng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng từ một số cá nhân có thu nhập không tương xứng, với khối lượng, giá trị giao dịch lớn, có dấu hiệu bất thường theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước cũng chưa có cơ sở dữ liệu đồng bộ để quản lý thị trường vàng khoa học, chủ động nhằm hỗ trợ công tác điều hành, quản lý thị trường vàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

“Không khoan nhượng” với gian lận, trốn thuế, thao túng thị trường vàng

Từ những tồn tại kể trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ngoài ra, kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế rà soát, kiểm tra, xử lý thu nộp ngân sách nhà nước những khoản xác định phát hiện qua thanh tra do các doanh nghiệp kê khai không đúng số tiền tạm tính là 93,733 tỷ đồng, gồm: thuế Giá trị gia tăng: 29,515 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân: 4,322 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp: 0,229 tỷ đồng; lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024: 59,666 tỷ đồng./.
Ánh Tuyết
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Cập nhật: 13/08/2026 03:00

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Cập nhật: 13/08/2026 03:00

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