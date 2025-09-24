(TBTCO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt ba "ông lớn" kinh doanh vàng 200 triệu đồng mỗi doanh nghiệp vì hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn, vi phạm Luật Cạnh tranh. Trước đó, ba đơn vị này cũng bị Ngân hàng Nhà nước xử phạt hàng tỷ đồng vì nhiều sai phạm trong kinh doanh vàng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Liên tiếp lĩnh án phạt, ba “ông lớn” kinh doanh vàng lại bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh. Ảnh minh hoạ.

Tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh quy định rõ các hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bị nghiêm cấm bao gồm: đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Mỗi doanh nghiệp bị phạt 200 triệu đồng và buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Theo cơ quan chức năng, các đơn vị này đã đưa ra thông tin dễ gây hiểu lầm về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của đối thủ. Trong quá trình điều tra, các doanh nghiệp đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố nhiều sai phạm của ba doanh nghiệp vàng lớn này và xử phạt từ 1,3 - 2,6 tỷ đồng. Các vi phạm bao gồm: báo cáo không đầy đủ, không đúng hạn về hoạt động mua bán vàng miếng; kinh doanh vàng qua website và ứng dụng công nghệ mà chưa được cấp phép; bán vàng cao hơn giá niêm yết; thiếu minh bạch trong vận chuyển, bảo mật dữ liệu khách hàng; chưa đáp ứng quy định về phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, có doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động kinh doanh vàng trên nền tảng công nghệ thông qua các website, ứng dụng, nhưng chưa được cấp phép theo quy định pháp luật. Các kênh này được sử dụng để quảng bá, bán vàng, cho vay và giữ hộ vàng miếng, gây ra vi phạm nghiêm trọng đối với quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng và thương mại điện tử.

Theo đó, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SJC về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền với tổng số tiền phạt là 2,14 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PNJ bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm trong báo cáo mua, bán vàng miếng và phòng, chống rửa tiền với tổng số tiền phạt là 1,34 tỷ đồng; Doji bị xử phạt 1,365 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp cần chấn chỉnh trong việc chấp hành chưa nghiêm túc quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, còn để xảy ra các vi phạm, thiếu sót. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt ngay hành vi vi phạm hành chính về chấp hành chế độ thông tin báo cáo; nghiêm túc chấp hành đúng chế độ thông tin báo cáo và số liệu báo cáo cơ quan quản lý trong hoạt động kinh doanh vàng.

Những sai phạm này cho thấy yêu cầu siết chặt quản lý, tăng cường minh bạch trong lĩnh vực kinh doanh vàng, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.