Thanh tra gấp hoạt động kinh doanh vàng, xử lý “không khoan nhượng” vi phạm

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Thanh tra Chính phủ khẩn trương lập kế hoạch và triển khai thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Được biết, Đoàn thanh tra được chỉ đạo thành lập ngay trong ngày 9/9, kết quả phải báo cáo trong tháng 9, với tinh thần xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 159/CĐ-TTg định hướng chỉ đạo trong điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, trong đó, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời khẩn trương triển khai theo thẩm quyền các giải pháp và công cụ cần thiết nhằm bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

Từ đó, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 232/2025/NĐ-CP. Có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tác động tiêu cực đến thị trường vàng trong thời gian chuyển tiếp.

"Chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông; kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối và vàng, nhanh chóng ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp và niềm tin thị trường" - người đứng đầu Chính phủ yêu cầu.

Thanh tra gấp hoạt động kinh doanh vàng, xử lý “không khoan nhượng” vi phạm. Ảnh: T.L.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra hiệu quả đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến quản lý thị trường vàng, trong Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo về tình hình thị trường vàng thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 09/9/2025.

Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.

"Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra thì chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong tháng 9/2025" - văn bản nêu rõ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương, kiên quyết, quyết liệt có các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô; định kỳ trước 11 giờ thứ Sáu hàng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về diễn biến thị trường vàng.

"Bộ Công an theo thẩm quyền, trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là xử lý "không khoan nhượng" các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng" - Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu./.