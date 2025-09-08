Giá vàng hôm nay (8/5): Giảm phiên giao dịch đầu tuần

Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần mới, giá vàng thế giới quay đầu giảm. Trong nước, tại thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn neo ở mốc giá của phiên trước. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới ngày càng xa.

Giá vàng sáng 8/9 giao dịch tại mốc 3.594,29 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:24:46 sáng 8/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.594,29 USD/oune, giảm 1,96 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,05%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,493 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 8/9, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết tại mốc 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Riêng tại Phú Quý niêm yết tại mốc 132,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,37 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu cũng đồng loạt niêm yết bằng giá phiên giao dịch sáng 7/9. Cụ thể: Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi giá vàng nhẫn, hiện giao dịch ở ngưỡng 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giữ nguyên ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.