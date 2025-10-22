Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo có thể giảm mạnh từ 2,6 - 4,5%

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày mai (23/10) có thể giảm mạnh 2,6 - 4,5%. Theo đó, giá xăng có thể giảm từ 261 - 288 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm mạnh 4,5% về mức 17.591 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 3,9% về mức 14.148 đồng/kg, dầu hỏa có thể giảm 2,6% về mức 17.922 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo có thể giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới. Theo diễn biến thị trường hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ giảm.

Nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng bán lẻ có thể giảm 1,3 - 1,5% trong khi giá dầu giảm mạnh 2,6 - 4,5% so với kỳ điều hành trước đó.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo và thuật toán học có giám sát trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 288 đồng (1,5%) về mức 18.932 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể giảm 261 đồng (1,5%) về mức 19.639 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm mạnh 4,5% về mức 17.591 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 3,9% về mức 14.148 đồng/kg, còn giá dầu hỏa có thể giảm 2,6% về mức 17.922 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ giảm sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 23 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 16/10, giá xăng đồng loạt tăng so với kỳ điều hành giá trước. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 19.226 đồng/lít (tăng 88 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 19.903 đồng/lít (tăng 174 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá 18.423 đồng/lít (giảm 181 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 18.406 đồng/lít (giảm 28 đồng/lít); dầu mazut có giá 14.371 đồng/kg (giảm 437 đồng/kg)./.