Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam trúng cử Ban Chấp hành ASGP

(TBTCO) - Lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam có đại diện được tín nhiệm bầu vào bộ máy lãnh đạo của ASGP, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình chủ động, tích cực hội nhập nghị viện quốc tế.

Ngày 21/10, tại Geneva (Thụy Sĩ), trong khuôn khổ Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các nước (ASGP) diễn ra song song với Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 151 (IPU-151), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Lê Thu Hà đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành ASGP nhiệm kỳ 2025 - 2028 với số phiếu cao nhất trong các ứng viên.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Lê Thu Hà tại Hội nghị ASGP.

Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam có đại diện được tín nhiệm bầu vào bộ máy lãnh đạo của ASGP, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình chủ động, tích cực hội nhập nghị viện quốc tế; đồng thời khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của cộng đồng nghị viện thế giới đối với vai trò, uy tín và những đóng góp thiết thực, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động nghị viện đa phương thời gian qua.

ASGP được thành lập năm 1939 tại Oslo (Na Uy), quy tụ hơn 300 thành viên đại diện cho 183 nghị viện IPU; là diễn đàn hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực tổ chức, quản trị và nghiệp vụ nghị viện, nơi các nghị viện thành viên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu học thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp, tăng cường năng lực tham mưu, phục vụ đại biểu Quốc hội và thúc đẩy mô hình nghị viện chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, gắn kết hơn với người dân.

Văn phòng Quốc hội Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASGP từ năm 2001 tại Đại hội đồng IPU-105 tổ chức tại Cuba. Trong hơn hai thập kỷ qua, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm, chủ động chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nghị viện điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống thông tin, thư viện Quốc hội và cải cách hành chính nghị viện, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước và các tổ chức nghị viện quốc tế, đồng thời khẳng định hình ảnh một nghị viện đổi mới, chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng.

Phát biểu tại Geneva, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà nhấn mạnh:

“Trong hơn ba thập kỷ gắn bó với Quốc hội Việt Nam, tôi nhận thấy nghị viện có thể biến những thách thức toàn cầu thành cơ hội phát triển. Kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội năm 2015, với sự tham dự của hơn 160 nghị viện thành viên, càng củng cố niềm tin rằng các cơ quan tham mưu nghị viện chính là động lực cốt lõi thúc đẩy tiến trình đổi mới và chuyển đổi của nghị viện hiện đại”.

Theo Phó Chủ nhiệm, trong bối cảnh mới, Tổng Thư ký nghị viện không chỉ là người điều hành mà còn giữ vai trò kết nối tri thức, thúc đẩy đổi mới và bảo đảm tính chính danh và dân chủ của nghị viện. ASGP có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa những thực tiễn tốt, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến đổi mới, qua đó giúp mỗi cơ quan tham mưu nghị viện phát huy hiệu quả sứ mệnh phục vụ lập pháp và mang lại lợi ích cho người dân.

Tại Hội nghị, Việt Nam đề xuất ba định hướng chiến lược đối với hoạt động của ASGP trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các cơ quan giúp việc nghị viện, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong kỷ nguyên số:

Phát triển nghị viện số và nghị viện xanh, hướng tới một nghị viện vận hành an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường và gần gũi hơn với người dân.

Tăng cường minh bạch và chuyên nghiệp trong hành chính nghị viện, củng cố hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu suất và trách nhiệm giải trình.

Thúc đẩy nền dân chủ bao trùm, sẵn sàng cho tương lai, mở rộng sự tham gia của người dân, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực của nghị viện trong ứng phó với các thách thức mới như biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử.