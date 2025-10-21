Tỷ giá USD hôm nay (21/10): Trung tâm và thị trường tự do đồng loạt giảm

Sáng ngày 21/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.099 VND/USD, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,17%, hiện ở mức 98,60.

Giá USD hôm nay tại thị trường tự do giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.896 VND/USD - 26.306 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.116 - 26.356 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.116 đồng 26.356 đồng Vietinbank 26.140 đồng 26.356 đồng BIDV 26.156 đồng 26.356 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.812 - 30.739 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.925 đồng 31.503 đồng Vietinbank 30.253 đồng 31.558 đồng BIDV 30.331 đồng 31.480 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 158 đồng - 175 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 168.53 đồng 179.24 đồng Vietinbank 170.45 đồng 179.95 đồng BIDV 171.67 đồng 179.02 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 21/10/2025, giảm 73 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.167 - 27.287 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,17%, hiện ở mức 98,60.

Đồng USD tăng nhẹ so với đồng Yên Nhật vào ngày thứ Hai, trong bối cảnh giới đầu tư chuyển trọng tâm sang các diễn biến chính trị tại Nhật Bản và khu vực đồng EUR, trong khi lo ngại về rủi ro tín dụng tại Mỹ vẫn chưa lắng xuống. Trên thị trường, đồng USD tăng 0,08%, đạt 150,710 Yên.

Đồng EUR nhích nhẹ so với đồng USD khi căng thẳng chính trị tại Pháp tạm lắng, song tâm lý thận trọng của giới đầu tư vẫn hiện hữu. Đồng EUR giảm 0,06%, còn 1,164 USD.

Tại Mỹ, sau một tuần biến động mạnh, khi một số ngân hàng khu vực Mỹ cảnh báo về các khoản vay xấu và gian lận tài chính, giới đầu tư hiện chờ đợi thêm kết quả kinh doanh để đánh giá liệu sức ép có lan rộng trong hệ thống hay không.

Nhà phân tích David Morrison của Trade Nation cho rằng: “Nguy cơ trước mắt dường như đã qua khi các nhà đầu tư tin rằng các vụ phá sản, khoản vay xấu và cáo buộc gian lận chỉ là những trường hợp riêng lẻ, không phản ánh vấn đề mang tính hệ thống”.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, sức bền của đồng USD sẽ chịu thử thách trên nhiều phương diện.

Trên thị trường hàng hóa, đồng Đô la Australia (AUD) tăng 0,48% lên 0,652 USD, sau khi dữ liệu từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia, cho thấy nền kinh tế nước này vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt trước các mức thuế của Mỹ./.