(TBTCO) - Phía Novaland cho biết, đây là các gói trái phiếu phát hành từ ngày 1/2/2015 đến 30/6/2023, tổng dư nợ tại thời điểm 30/6/2023 là 34.878 tỷ đồng. Hiện phần lớn các gói trái phiếu đã được Novaland tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi và chỉ còn một vài gói còn tồn đọng dư nợ.