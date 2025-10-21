|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,536 ▲31K
|15,462 ▲310K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,536 ▲31K
|15,463 ▲310K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|148
|1,502
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|148
|1,503
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,462
|1,492
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|143,223
|147,723
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|104,561
|112,061
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|94,116
|101,616
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|83,671
|91,171
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|79,642
|87,142
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|54,873
|62,373
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,536 ▲31K
|1,546 ▲31K