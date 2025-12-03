Tập trung chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công các công trình lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng

(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 664/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông báo nêu rõ, đây là sự kiện chính trị quan trọng, qua đó tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc tổ chức buổi lễ phải bảo đảm nguyên tắc trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đăng ký bổ sung các công trình, dự án; rà soát kỹ các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/12/2025.

Để chuẩn bị tốt cho buổi lễ vào ngày 19/12/2025, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính và của các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện đã ban hành, tập trung rà soát kỹ, tiếp tục đăng ký bổ sung các công trình, dự án; rà soát kỹ các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/12/2025.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng - Cơ quan thường trực rà soát danh mục các dự án, công trình để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định… Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, kịp thời đề xuất khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân có thành tích cao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) trước ngày 5/12/2025.