Bộ Tài chính thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 4251/QĐ-BTC ngày 22/12/2025 về Kế hoạch triển khai Đợt thi đua Lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong ngành Tài chính.

Hưởng ứng đợt thi đua của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, thi đua phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngành Tài chính thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thi đua phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Thanh.

Đợt thi đua triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt trong toàn ngành Tài chính gắn với các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; với nội dung, hình thức phong phú gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về cải cách hành chính và các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài chính.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị

Nội dung Đợt thi đua trong ngành Tài chính bao gồm:

Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thi đua phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phong trào thi đua của ngành Tài chính được triển khai thực hiện từ tháng 12/2025 đến khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công tác tổng kết Đợt thi đua thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Thi đua phấn đấu hoàn thành các đề án, chương trình được Chính phủ giao theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội. Tập trung rà soát, hoàn thiện, đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống thể chế chính sách về tài chính - ngân sách, đầu tư, tài chính doanh nghiệp... gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp. Kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thể chế; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, phát huy mọi động lực, đột phá mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy nền tài chính quốc gia phát triển vững mạnh.

Thi đua xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng, các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý phù hợp với thực tiễn đất nước, phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi vùng, địa phương và tăng cường tính liên kết vùng và liên vùng. Đẩy mạnh phát triển một số ngành lĩnh vực kinh tế trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế và còn dự địa lớn để làm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển

Kế hoạch nêu rõ, đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, tiêu chí thi đua bao gồm:

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời, có chất lượng và đảm bảo tiến độ theo quy định các cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế, tài chính; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tham mưu thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính và của đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả Đợt thi đua. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc tuyến khen thưởng của Bộ Tài chính, tiêu chí thi đua bao gồm:

Tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, bền vững, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 là 8% trở lên, hướng tới tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo. Giải quyết nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng hành cùng đất nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Có nhiều sáng chế, phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, biện pháp hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ và sản xuất kinh doanh, sử dụng năng lượng hiệu quả, sản xuất xanh - sạch - tiết kiệm.

Nội bộ đoàn kết. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do Bộ Tài chính phát động.

Có sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong việc công tác tham mưu

Đối với công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc tuyến khen thưởng của Bộ Tài chính, tiêu chí thi đua bao gồm:

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; có sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong việc công tác tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, quy định nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của Bộ Tài chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, giai đoạn 2021-2025 của ngành Tài chính, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tích cực hưởng ứng, tham gia và có nhiều thành tích trong triển khai Đợt thi đua của Bộ Tài chính, của đơn vị.