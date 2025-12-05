(TBTCO) - Ngày 8/12/2025 tới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) sẽ tổ chức Lễ ra mắt Chi hội Phía Nam và Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ đầu tiên (2026 - 2030).

Chi hội Phía Nam là đơn vị trực thuộc và là cánh tay nối dài của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, do Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (A05), giữ chức vụ Chi hội trưởng

Theo NCA, Chi hội phía Nam với bộ máy tinh gọn và cơ chế vận hành tự chủ, được trao quyền chủ động trong triển khai nhiệm vụ, phối hợp tác nghiệp và tổ chức hoạt động tại địa bàn. Chi hội sẽ là đầu mối quan trọng trong việc kết nối chuyên gia - doanh nghiệp - cơ quan quản lý nhà nước, từng bước xây dựng hệ sinh thái an ninh vững mạnh, phần góp vào bảo vệ chủ quyền số và tạo lập môi trường số an toàn cho cộng đồng.

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia sắp ra mắt Chi hội phía Nam

Đặc biệt là tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, huấn luyện nghiệp vụ, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ ứng cứu sự cố và triển khai các giải pháp công nghệ an ninh mạng. Xây dựng mạng lưới hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật công nghệ mới, gia tăng năng lực phòng vệ.

Chi hội cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Cục A05, Công an TP. Hồ Chí Minh và lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao địa phương (PA05) trong công tác trao đổi nghiệp vụ, tuyên truyền và phòng chống tội phạm mạng; tổ chức các chương trình tuyên truyền, hội thảo, khóa huấn luyện dành cho doanh nghiệp và người dân nhằm giảm thiểu rủi ro trong không gian mạng.

Với tốc độ chuyển đổi số nhanh và lượng giao dịch trực tuyến lớn, khu vực phía Nam đang đối mặt nhiều rủi ro về tấn công mạng, gian lận tài chính và lừa đảo công nghệ cao. Việc NCA thành lập Chi hội Phía Nam giúp tăng cường sự hiện diện của lực lượng chuyên môn, hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức một cách trực tiếp, kịp thời và hiệu quả.