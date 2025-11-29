Quảng Ninh quyết liệt ngăn chặn buôn lậu dịp cuối năm

(TBTCO) - Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh kéo theo nguy cơ bùng phát các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp mạnh mẽ nhằm giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Không để xảy ra các tình huống bất ngờ

Tại Hội nghị sơ kết quý III/2025, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ cương, hành động từ sớm và không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Hệ thống chính trị toàn tỉnh Quảng Ninh được huy động với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu được phân công cụ thể tới từng ngành, từng địa phương và từng khu vực quản lý, bảo đảm rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm.

Với gần 310 km đường biên giới trên bộ và trên biển, Quảng Ninh luôn là địa bàn có nguy cơ cao về buôn lậu. Các khu vực trọng điểm như Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, Vân Đồn hay Vạn Gia thường xuyên ghi nhận các vụ vận chuyển hàng hóa trái phép. Nhiều vụ việc đáng chú ý đã được lực lượng chức năng phát hiện ngay từ tuyến biên giới. Trong khi đó, tại tuyến nội địa, lực lượng cảnh sát giao thông và quản lý thị trường cũng liên tục phát hiện các xe khách đường dài vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Hải quan khu vực VIII giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải quan khu vực VIII

Trong 9 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.453 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm 45,5 tỷ đồng (giảm 11% về số vụ, tăng 73,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, đã xử lý hình sự 46 vụ với 107 đối tượng (tăng 31,4% về số vụ, tăng 95% về số đối tượng so với cùng kỳ năm 2024); xử lý vi phạm hành chính 2.400 trường hợp.

Các mặt hàng vi phạm bị cơ quan chức năng phát hiện chủ yếu gồm nội tạng động vật, thủy hải sản đông lạnh, bánh kẹo, mỹ phẩm và đồ uống không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, hoạt động buôn lậu pháo nổ, thuốc lá ngoại, đồ điện tử đã qua sử dụng và hàng tiêu dùng giá trị cao tiếp tục diễn biến phức tạp.

Xu hướng buôn lậu qua thương mại điện tử gia tăng nhanh chóng, cho thấy tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ để che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn không nhỏ cho công tác truy xuất và xử lý của lực lượng chức năng.

Những tháng cuối năm, đặc biệt từ đầu tháng 11/2025, lượng người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh lên 23.000 đến 24.000 lượt mỗi ngày. Trước áp lực này, Hải quan khu vực VIII đã chủ động tăng cường nhân lực, bố trí cán bộ làm việc tăng giờ, đồng thời bổ sung các quầy tiếp nhận hồ sơ để không xảy ra ùn tắc. Hệ thống soi chiếu được vận hành hết công suất, những kiện hành lý hoặc lô hàng có dấu hiệu bất thường đều được chuyển sang kiểm tra thực tế nhằm kịp thời phát hiện các hành vi gian lận.

Bên cạnh việc tăng năng lực xử lý tại hiện trường, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phân tích rủi ro. Các trường hợp xuất nhập cảnh nhiều lần trong ngày, các lô hàng có dấu hiệu bất thường về mã hàng, trị giá hoặc số lượng đều được hệ thống dữ liệu cảnh báo sớm. Nhờ đó, lực lượng hải quan có thể chủ động kiểm tra, ngăn chặn gian lận ngay từ khâu khai báo. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong nghiệp vụ, khi công nghệ được đặt vào vị trí then chốt nhằm nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong kiểm soát hàng hóa.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Hải quan khu vực VIII còn tham mưu nhiều kế hoạch quan trọng, từ phương án kiểm soát luồng hàng, đánh giá rủi ro thị trường đến tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra và tuyên truyền pháp luật cho cư dân biên giới. Đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền cho doanh nghiệp và người dân về trách nhiệm tuân thủ pháp luật hải quan, giúp giảm nguy cơ vi phạm ngay từ đầu và hạn chế tình trạng tiếp tay cho buôn lậu trong cộng đồng.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát

Bước vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch phòng, chống buôn lậu với yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”, bao gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ địa bàn và rõ sản phẩm.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu duy trì trực 24/7 tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở và cảng biển. Hoạt động kiểm tra chuyên đề được tăng cường đối với các mặt hàng rủi ro cao như pháo nổ, rượu, bia, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hàng điện tử. Cùng với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh kiểm soát hoạt động thương mại điện tử để kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng sàn online để tuồn hàng lậu, hàng giả vào nội địa.

Song song với công tác kiểm soát, Quảng Ninh cũng coi trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc để phổ biến pháp luật về hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh khám kho hàng tại xã Quảng Tân. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh

Với quyết tâm cao, sự chỉ đạo xuyên suốt và sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, Quảng Ninh đặt mục tiêu giữ vững ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2026 và không để phát sinh điểm nóng về buôn lậu. Những nỗ lực này không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững./.