Quảng Ninh: Hải quan cửa khẩu Vạn Gia tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm

(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, Chi cục Hải quan khu vực VIII, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 xã Vĩnh Thực, Quảng Ninh tham mưu Ban Chỉ đạo 389 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm 2025, Tết Nguyên đán 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đã đánh giá về tình hình xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung, địa bàn xã Vĩnh Thực nói riêng trong năm 2025.

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia tham gia tuyên truyền giúp người dân ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật hải quan. Ảnh: TL

Cụ thể, thống kê trong 9 tháng của năm 2025, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, hàng giả, ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung, xã Vĩnh Thực nói riêng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.453 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm là 45,5 tỷ đồng.

Riêng tại địa bàn xã Vĩnh Thực, lực lượng chức năng xã đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ/7 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 256 triệu đồng. Qua đó, ngăn chặn kịp thời và răn đe đối với các đối tượng buôn lậu, gian lận trên tuyến biển địa đầu Tổ quốc; góp phần tích cực giữ vững an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đã công bố danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời nhấn mạnh vai trò của người dân trong phát hiện, ngăn chặn và tố giác hành vi vi phạm. Các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền cũng được phát tới đại diện từng thôn để phổ biến rộng rãi trong cộng đồng.

Thông qua hội nghị, UBND, Ban Chỉ đạo 389, Mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Thực đề nghị người dân cùng tiếp tục đồng hành, ủng hộ các lực lượng chức năng trên địa bàn xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm tới các cơ quan chức năng.

Cũng tại hội nghị, UBND xã Vĩnh Thực tổ chức triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, bình đẳng.