Chủ tịch VCCI: Bộ Tài chính liên tục đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện những bước tiến lớn trong công tác cải cách hiện đại hóa trên mọi lĩnh vực, được người dân, doanh nghiệp và tổ chức đánh giá cao. Bộ Tài chính luôn là cơ quan đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiều chính sách hỗ trợ được ban hành kịp thời cho doanh nghiệp

Sáng 26/12/2025, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính về thuế, hải quan năm 2025.

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đồng chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho rằng, năm 2025 là năm cuối cùng đất nước ta thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều thành tựu quan trọng, tình hình kinh tế - xã hội đạt được cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, với GDP tăng trưởng ấn tượng ước đạt trên 8% (ước đạt gần 8% trong 9 tháng đầu năm); lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối vĩ mô ổn định, và các động lực tăng trưởng chính đến từ xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư công, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng giao thông (cao tốc) tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Cộng đồng doanh nghiệp Việt cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ với số lượng thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng vọt, vốn đầu tư bổ sung tăng gần gấp đôi, phản ánh niềm tin kinh doanh hồi phục, đặc biệt sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW được triển khai trong bối cảnh vẫn còn những thách thức từ kinh tế thế giới bất ổn và thiên tai, nhưng môi trường kinh doanh đang dần cải thiện tích cực, với số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao hơn số rút lui, với số lượng doanh nghiệp đang hoạt động đạt trên 1,1 triệu doanh nghiệp, tạo lực phát triển bao trùm, toàn diện; tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới và củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch VCCI cho rằng, Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục chủ động thực hiện những bước tiến lớn trong công tác cải cách hiện đại hóa trên mọi lĩnh vực, được người dân, doanh nghiệp và tổ chức đánh giá cao, luôn là cơ quan liên tục đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cộng đồng doanh nghiệp nhận thấy mặc dù năm 2025, trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai bão lũ, vừa phải phản ứng với những biến động khó lường của thị trường thế giới, nhưng cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận các cơ quan nhà nước đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp trong khắc phục những khó khăn, củng cố niềm tin và giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi, ổn định và gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản sửa đổi phù hợp về thuế, quy trình thủ tục, tham mưu ban hành các chính sách kịp thời về miễn, giảm, gia hạn về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất như báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trước quốc hội vừa qua, tiếp tục đẩy mạnh cơ chế hợp tác doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

Nhiều ý kiến, đánh giá tích cực của doanh nghiệp

Chủ tịch VCCI cho biết, tính từ Hội nghị đối thoại trong năm 2024, VCCI đã tập hợp ý kiến cùng với Bộ Tài chính giải quyết trên 500 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp theo các quy mô khác nhau bao gồm các hội nghị đối thoại quy mô toàn quốc, vùng, địa phương; bao gồm cả các vướng mắc mang tính cá biệt và các vướng mắc phát sinh trong các văn bản luật, qua đó giúp các đơn vị chức năng của Bộ xem xét sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp.

Một số vướng mắc, khó khăn kéo dài cũng đã và đang được VCCI trao đổi với Cục Thuế, Cục Hải quan xem xét giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Ông Hồ Sỹ Hùng cho biết, trong quá trình chuẩn bị hội nghị này, VCCI đã nhận được nhiều ý kiến, đánh giá tích cực của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về ngành thuế và hải quan khi áp dụng các quy định mới phù hợp với doanh nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh hơn, thuận lợi hơn, chuyên nghiệp hơn. Các ý kiến, kiến nghị này đã được VCCI chuyển tới Bộ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan xem xét, giải đáp, sửa đổi các quy định, quy trình, quy định liên quan đối với doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế và hải quan.

Trong chương trình hội nghị, VCCI và Bộ Tài chính hoan nghênh các đơn vị tiếp tục có ý kiến, kiến nghị và sẽ được các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính xem xét, giải quyết và sẽ chuyển đến các doanh nghiệp liên quan qua đó tiếp tục giúp đỡ các doanh nghiệp ổn định và duy trì đà tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Trong chương trình hội nghị này, Ban Tổ chức sẽ chọn mời các đại diện doanh nghiệp theo từng nội dung, vấn đề có tính phổ quát để xem xét giải quyết và trao đổi. Do thời lượng hội nghị chắc chắn không đủ để tất cả các doanh nghiệp có phát biểu và trao đổi nhưng tất cả sẽ được các bên liên quan phối hợp giải đáp.

Đối với các các đơn vị có ý kiến đề nghị quý vị phát biểu ngắn gọn ngắn gọn, nêu trọng tâm vấn đề và có ý kiến đóng góp giải pháp cho các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp nếu có đối với cơ quan thuế và hải quan.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng mong các doanh nghiệp tiếp tục phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị nếu có trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh sau hội nghị này qua VCCI để chuyển Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan xem xét giải quyết./.