Hải quan khu vực V được biểu dương thành tích vượt bậc trong năm 2025

(TBTCO) - Chiều 26/12/2025, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng và Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực V đã báo cáo nhiều kết quả nổi bật: tiếp tục dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu với hơn 221 tỷ USD, thu ngân sách vượt 115% dự toán.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: AH

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2025, Hải quan khu vực V đã triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tập trung các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Tính đến ngày 21/12/2025, toàn Chi cục có hơn 2,54 triệu tờ khai hải quan, tăng 23% so với năm trước; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 221,49 tỷ USD, tiếp tục đứng đầu cả nước. Thu ngân sách đạt 15.790 tỷ đồng, tương đương 115% dự toán, dự kiến cả năm đạt khoảng 16.300 tỷ đồng.

Những con số này được đánh giá là kết quả nổi bật của nỗ lực điều hành, cải tiến quy trình nghiệp vụ và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong suốt năm 2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và Cục Hải quan biểu dương thành tích của đơn vị, đồng thời trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Lao động xuất sắc cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu và giao nhiệm vụ cho năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Chi cục Hải quan khu vực V trong việc góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu, hỗ trợ môi trường đầu tư - kinh doanh, bảo đảm nguồn thu ngân sách tỉnh và khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị, Hải quan khu vực V tiếp tục tham mưu hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở ngành, địa phương.

Cũng tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong giai đoạn tới cần quan tâm triển khai mạnh mẽ Hải quan số, giảm thời gian và chi phí thông quan cho doanh nghiệp, nâng cao tính tuân thủ pháp luật, chủ động chuẩn bị cho mô hình thông quan tập trung theo định hướng của Cục Hải quan. Lãnh đạo Cục Hải quan đề nghị Chi cục tiếp tục rà soát, khắc phục các tồn tại đã nêu trong báo cáo tổng kết và phát huy vai trò đầu tàu của khu vực trong toàn ngành.

Chi cục trưởng Phạm Chí Thành phát biểu. Ảnh: HA.

Tiếp thu chỉ đạo từ Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực V Phạm Chí Thành khẳng định, tập thể lãnh đạo và công chức đơn vị sẽ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026./.