Hải quan khu vực V thông quan hàng hoá vượt mốc kim ngạch 200 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 4/12, Chi cục Hải quan Khu vực V tổ chức Hội nghị Hải quan – Doanh nghiệp 2025 và sự kiện ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD, vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Tại hội nghị, Hải quan khu vực V tập trung giải đáp vướng mắc, hướng dẫn doanh nghiệp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan, đồng thời đơn vị cũng đưa ra một số cảnh báo, chỉ ra các sai sót, vi phạm của doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Hải quan khu vực V tập trung giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Hải quan khu vực V cũng đã giới thiệu trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp về dự kiến mô hình thông quan tập trung của hải quan.

Đây là mô hình đánh dấu bước chuyển trong quản lý hải quan từ phân tán sang tập trung, điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả kiểm soát, đồng thời tạo thuận lợi cho thương mại, mục tiêu là điện tử hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, chuyển đổi sang thủ tục phi giấy tờ để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Hải quan khu vực V đã tổ chức sự kiện đánh dấu kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý của đơn vị (2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên) vượt 200 tỷ USD.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của không chỉ Hải quan khu vực V mà còn của 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn 2 tỉnh vượt mốc 200 tỷ USD.

Đây cũng là cột mốc hết sức đặc biệt trong quá trình lớn mạnh và phát triển của Hải quan khu vực V, vươn lên trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách nhà nước và hỗ trợ, đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp.

Để đạt được những thành công này, bên cạnh việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan, còn sự đóng góp cùng đồng hành, cùng hợp tác của hơn 5.900 doanh nghiệp đang làm thủ tục hải quan thường xuyên tại Hải quan khu vực V. ​

Hội nghị Hải quan - Doanh nghiệp cũng là dịp để Hải quan khu vực V tri ân cộng đồng doanh nghiệp và vinh danh các doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên đã đóng góp vào thành công chung.