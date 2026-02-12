Hải quan khởi tố vụ buôn lậu thuốc lá điện tử hơn 9 tỷ đồng qua cửa khẩu Cha Lo

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa khởi tố vụ buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, thu giữ hơn 65.000 thiết bị thuốc lá điện tử và 3.389 lọ tinh dầu, tổng trị giá hàng hóa trên 9 tỷ đồng, thiết thực triển khai Nghị quyết 173/2024/QH15 về cấm thuốc lá điện tử.

Sau khi thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chính thức thuộc danh mục hàng hóa bị cấm từ ngày 1/1/2025, Cục Hải quan đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát chặt mặt hàng này trên toàn tuyến, địa bàn và loại hình có nguy cơ cao, trong đó tập trung vào hoạt động vận chuyển hàng hóa quá cảnh.

Lực lượng hải quan kiểm kê tang vật vi phạm. Ảnh: CHQ

Điểm nhấn trong cao điểm đấu tranh giai đoạn 2025 - 2026 là vụ án buôn lậu quy mô lớn do Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phát hiện, điều tra và khởi tố, với trị giá hàng hóa vi phạm trên 9 tỷ đồng.

Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 03/QĐ-ĐTCBL ngày 10/2/2026, toàn bộ hồ sơ đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 26/10/2025 và 28/10/2025, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) kiểm tra 2 tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Hợp Mạnh, đăng ký quá cảnh hàng hóa từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái về Cha Lo.

Qua kiểm tra hồ sơ và hàng hóa thực tế, lực lượng hải quan phát hiện doanh nghiệp lợi dụng loại hình quá cảnh để hợp thức hóa việc vận chuyển hàng vi phạm. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như khai sai số lượng, không khai báo đầy đủ hàng hóa, tự lập hóa đơn và bảng kê, chèn ghép con dấu, chữ ký của doanh nghiệp phía Trung Quốc, khai gian tên hàng, chủng loại và trị giá nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả xác minh cho thấy hàng hóa không giao dịch theo hợp đồng thương mại hợp pháp mà được mua gom từ Trung Quốc qua các nhóm WeChat, sau đó vận chuyển qua Việt Nam để đưa sang Lào tiêu thụ./.