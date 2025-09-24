Hải quan tham gia triệt phá vụ nhập lậu thuốc lá và pháo qua cửa khẩu Mộc Bài

(TBTCO) - Ngày 24/9, Hải quan khu vực XVII cho biết, lực lượng lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), trong đó có hải quan đã bắt giữ vụ nhập lậu số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại và pháo hoa nổ, được cất giấu tinh vi trên xe đầu kéo...

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 21/9/2025, các lực lượng gồm: Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Công an xã Bến Cầu tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XVII và Đội Kiểm soát Chống buôn lậu số 4, Chi cục Điều tra Chống buôn lậu đã bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1989, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe đầu kéo có kéo theo rơ moóc về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Đối tượng vi phạm và tang vật 3.000 bao thuốc lá nhập lậu. Ảnh: HQ

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (2.300 bao hiệu Jet, 700 bao hiệu Hero) được chia trong 21 túi nylon màu đen, cùng 11 kg nghi là pháo hoa nổ chứa trong ba hộp giấy nhiều màu, in chữ nước ngoài. Toàn bộ số hàng được giấu trong cabin xe để qua mặt lực lượng kiểm tra.

Tang vật pháo nổ nhập lậu. Ảnh: HQ

Lời khai ban đầu của lái xe Trần Quốc Tuấn cho thấy, đối tượng điều khiển xe đầu kéo có kéo theo rơ moóc chở than đá xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để giao cho một công ty ở Thành phố Bavet, tỉnh SvayRieng, Campuchia. Khi giao hàng xong ông Tuấn gặp một người (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê chở 3.000 bao thuốc lá điếu và 3 hộp pháo hoa nổ về Việt Nam. Khi đến khu vực bến xe An Sương thuộc TP. Hồ Chí Minh sẽ có người ra nhận và trả tiền công cho Tuấn.

Hành vi của lái xe Trần Quốc Tuấn đã bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, kiểm tra khi người và phương tiện đến luồng nhập khẩu hàng hóa cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện vi phạm để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.