Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Cục Thuế vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Ngày 19/12, Đảng bộ Cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo báo cáo của Đảng bộ Cục Thuế, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Đảng và tổ chức bộ máy trong hệ thống thuế các cấp; năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời đây cũng là năm đầu thực hiện mô hình tổ chức mới trong hệ thống Đảng và chính quyền tại cơ quan thuế các cấp theo chỉ đạo, phê duyệt của Trung ương và Bộ Tài chính.

Đồng chí Mai Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy Cục Thuế phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Cục Thuế đã chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc ban hành 19 Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2025.

Đồng thời trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy Cục Thuế đã xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các ban tham mưu, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả trong năm 2026 và cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng ủy Cục Thuế trong năm 2025. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Thuế năm 2026 rất nặng nề, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, và Bộ Tài chính giao.

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tài chính và Giấy khen của Đảng ủy Cục Thuế về thành tích xuất sắc trong công tác đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy Cục Thuế đề nghị các cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu kịp thời các khoản thu, Đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử; quyết liệt, xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt dự toán được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Hai là, tập trung lãnh đạo xây dựng khung chương trình công tác năm 2026 của Cục Thuế, ngành Thuế đảm bảo yêu cầu, chất lượng; Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ người nộp thuế thiết thực, hiệu quả; chống buôn bán hóa đơn, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế…

Ba là, quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Bộ Tài chính; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Cục Thuế, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quyết liệt triển khai đảm bảo tiến độ, nội dung, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị tại Cục Thuế.

Bốn là, duy trì và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Quy chế làm việc của cấp ủy; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng công tác đảng viên, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới phải bảo đảm tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng.

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy, tổ chức đảng trực thuộc, đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sáu là, phát huy vai trò cấp ủy, tổ chức đảng và Thủ trưởng các ban/đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận và thực hiện dân chủ cơ sở trong toàn Đảng bộ Cục Thuế; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị./.