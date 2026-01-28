Cục Thuế tặng giấy khen cho 45 phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí

(TBTCO) - Chiều ngày 28/1, Cục Thuế tổ chức gặp mặt thân mật phóng viên các cơ quan báo chí và trao giấy khen cho 45 phóng viên, biên tập viên có thành tích nổi bật trong phối hợp tuyên truyền chính sách năm 2025.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới đội ngũ những người làm báo, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế và hoạt động của ngành trong năm 2025.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, năm 2025, ngành Thuế đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý đạt 2.321.552 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 2,3 triệu tỷ đồng, vượt 35% dự toán Quốc hội giao, tăng 32,5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Lãnh đạo Cục Thuế trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế cho các phóng viên, biên tập viên có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thông tin tuyên truyền. Ảnh: Phương Thảo

Cùng với kết quả thu ngân sách, năm 2025 ghi dấu nhiều điểm nhấn quan trọng trong hoàn thiện thể chế và cải cách quản lý thuế. Nhiều chính sách thuế, chính sách quản lý thuế quan trọng được ban hành, góp phần hoàn chỉnh hành lang pháp lý và tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững.

Đặc biệt, ngành Thuế đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, từng bước xóa bỏ thuế khoán, đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế minh bạch, bình đẳng từ ngày 1/1/2026.

“Có được các kết quả nêu trên, bên cạnh sự chỉ đạo chỉ đạo điều hành sát sao của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm cao của toàn ngành, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, Cục Thuế luôn ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp và đồng thuận ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước” - lãnh đạo Cục Thuế khẳng định.

“Năm 2025, công tác truyền thông của ngành Thuế được triển khai toàn diện, bài bản và đạt hiệu quả nổi bật nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với phóng viên các cơ quan báo chí. So với năm 2024, công tác phối hợp truyền thông trong năm 2025 ghi nhận sự gia tăng rõ rệt cả về quy mô, tần suất và mức độ lan tỏa” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Trong năm 2025, Cục Thuế đã cung cấp 35 thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí về các hoạt động nổi bật của ngành Thuế (so với năm 2024 phát hành 17 thông tin báo chí), khối lượng thông tin cung cấp tăng đáng kể, thể hiện sự chủ động hơn trong công tác cung cấp thông tin và định hướng dư luận. Nội dung thông tin tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: kết quả thu ngân sách nhà nước; ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình kê khai, khuyến khích hộ kinh doanh lấy hóa đơn đầu vào.

Thống kê trong năm 2025, các cơ quan báo chí đã đăng tải trên 10.000 tin, bài viết về công tác thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng (so với năm 2024 trên 1.000 bài), số lượng bài viết tăng rõ rệt, phản ánh mức độ lan tỏa thông tin và sự quan tâm ngày càng lớn của báo chí đối với hoạt động của ngành Thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện trên 500 phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn, trong đó có 38 cuộc phỏng vấn, tọa đàm, hội thảo, đối thoại tuyên truyền chuyên sâu, điển hình như việc phối hợp với các cơ quan báo chí. Nội dung các cuộc phỏng vấn, tọa đàm, hội thảo, đối thoại tập trung vào công tác điều hành thu ngân sách; quản lý thuế đối với thương mại điện tử; hỗ trợ người nộp thuế; hóa đơn điện tử; sử dụng số định danh cá nhân thay thế mã số thuế; chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh; và các chính sách thuế mới theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị

“Cục Thuế luôn ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của phóng viên các cơ quan báo chí vào thành công chung của ngành Thuế” - lãnh đạo Cục Thuế bày tỏ ghi nhận.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định, báo chí luôn là người bạn đồng hành tin cậy của ngành trên con đường đổi mới, hiện đại hóa; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới đội ngũ những người làm báo, mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa báo chí và ngành Thuế ngày càng gắn bó, hiệu quả, vì lợi ích chung của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Nhà báo Hà Linh Chi - Thời báo Ngân hàng cho rằng, để tuyên truyền hiệu quả chính sách thuế, phóng viên không chỉ cần nắm chắc quy định pháp luật mà còn phải chủ động trao đổi với các đơn vị chuyên môn của cơ quan thuế, bám sát thực tiễn triển khai tại cơ sở, lắng nghe phản hồi từ người nộp thuế để phản ánh đa chiều, khách quan.

Việc phối hợp cung cấp thông tin kịp thời, rõ ràng từ Cục Thuế đã giúp báo chí truyền tải chính sách một cách dễ hiểu, gần gũi hơn với bạn đọc, qua đó góp phần nâng cao sự đồng thuận xã hội và hiệu quả thực thi chính sách thuế.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, dự báo tiếp tục tác động đến nền kinh tế trong nước, ngành Thuế bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính, đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn ngành trong việc tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Cục Thuế mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, theo sát và kịp thời thông tin, phân tích, đánh giá đa chiều về các cơ chế, chính sách tài chính - thuế và hoạt động của ngành; qua đó góp phần đưa chính sách vào cuộc sống, đồng thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc phát sinh để cơ quan thuế kịp thời hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn.

Trong bối cảnh nhiều chính sách thuế quan trọng, đặc biệt là Luật Quản lý thuế sửa đổi, sẽ chính thức có hiệu lực, công tác truyền thông được xác định cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng tương tác, đa kênh, đa nền tảng, bảo đảm vừa kịp thời, vừa chính xác, đúng định hướng.

Cục Thuế cam kết tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong cung cấp thông tin, đồng thời tăng cường sự tham gia của các ban, đơn vị nghiệp vụ trong đối thoại, trả lời phỏng vấn, tọa đàm chuyên sâu./.