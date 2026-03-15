TP. Hồ Chí Minh: Nhiều cử tri phường Phú An có mặt từ 6h sáng để bầu cử

(TBTCO) - Sáng 15/3, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đã đến bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu Văn phòng khu phố Phú Thuận, phường Phú An.

Tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực này có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Lợi - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP. Hồ Chí Minh.

Ngay từ 6 giờ sáng, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu ở Văn phòng khu phố Phú Thuận để tham gia bầu cử trong không khí trang trọng, phấn khởi.

Lễ khai mạc tại điểm bỏ phiếu Văn phòng khu phố Phú Thuận, phường Phú An (TP. Hồ Chí Minh) diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Theo Ủy ban Bầu cử phường Phú An, địa phương hiện có 35.238 cử tri trong tổng số 56.568 người dân. Trên địa bàn phường có 6 đơn vị bầu cử với 27 điểm bỏ phiếu nhằm phục vụ cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Riêng điểm bỏ phiếu đặt tại Văn phòng khu phố Phú Thuận có 1.838 cử tri tham gia bầu cử.

Đại diện cử tri kiểm tra phùng phiếu trước khi niêm phong.

Chia sẻ bên lề ngày bầu cử, ông Võ Văn Minh cho biết, vai trò của đại biểu dân cử trong giai đoạn mới ngày càng quan trọng, khi TP. Hồ Chí Minh đang bước vào thời kỳ phát triển với nhiều cơ hội và thách thức.

Theo ông Minh, để một ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc HĐND, họ đã phải trải qua quá trình chuẩn bị và sàng lọc rất kỹ lưỡng về tiêu chuẩn và điều kiện. Những người trúng cử đều là những người xứng đáng, đã được lựa chọn thông qua quy trình chặt chẽ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều cử tri thực hiện bỏ phiếu.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND TP. Hồ Chí Minh đã tính toán cơ cấu đại biểu theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhằm bảo đảm sự đại diện đa dạng của các tầng lớp xã hội.

Cơ cấu đại biểu được phân bổ hợp lý về độ tuổi, giới tính, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động cũng như yếu tố tôn giáo và dân tộc. Sự đa dạng này giúp HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội có góc nhìn toàn diện hơn khi thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và Thành phố.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh thực hiện bỏ phiếu.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử này gồm: ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Trương Thanh Nga - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Dương Long Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh; ông Nguyễn Thế Duy - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex./.