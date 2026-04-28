Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ tại một địa phương thuộc khu vực miền Trung. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 66.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng neo tại mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Nghệ An, đưa mức giao dịch tại địa phương này lên 65.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk duy trì mức 68.000 đồng/kg. Nhóm địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Các địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Tây Ninh, An Giang và Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định trên diện rộng, chỉ ghi nhận điều chỉnh cục bộ tại Nghệ An. Diễn biến này cho thấy cung - cầu thị trường vẫn đang được duy trì ở trạng thái cân bằng./.