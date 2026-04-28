Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Song Linh

Song Linh

06:27 | 28/04/2026
(TBTCO) - Áp lực chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu nội tại của nền kinh tế, buộc Việt Nam phải tăng tốc nếu muốn duy trì đà phát triển bền vững. Giai đoạn 2026 - 2035, bài toán không chỉ là định hướng, mà là khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ thể chế, tài chính đến công nghệ và năng lực thực thi.
Không xanh hóa đồng nghĩa với mất thị trường

Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách đều thống nhất nhận định: mô hình tăng trưởng truyền thống dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ và năng lượng hóa thạch đang dần chạm ngưỡng. Trong khi đó, “luật chơi” toàn cầu đã thay đổi nhanh chóng theo hướng xanh hóa và phát thải thấp. Đây là thách thức lớn với nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, buộc Việt Nam cần tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững cho giai đoạn 10 năm tới (2026 - 2035).

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Quang Tuần - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phân tích, từ năm 2026, các cơ chế như thuế các-bon biên giới (CBAM) của châu Âu, chuẩn ESG bắt buộc, hay yêu cầu truy xuất phát thải trong chuỗi cung ứng sẽ tác động trực tiếp tới xuất khẩu của Việt Nam - nền kinh tế có quy mô thương mại lên tới khoảng 370 - 380 tỷ USD mỗi năm, với tỷ trọng lớn vào các thị trường tiêu chuẩn cao như châu Âu, Mỹ. Điều này đặt doanh nghiệp Việt Nam trước một lựa chọn mang tính “sống còn”: không xanh hóa đồng nghĩa với mất thị trường.

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035
Tăng trưởng xanh - Động lực phát triển mới của Việt Nam giai đoạn 2026-2035. Ảnh: Đức Thanh

Không dừng ở yếu tố tuân thủ, tăng trưởng xanh còn mở ra không gian phát triển mới. Theo PGS.TS Bùi Quang Tuần có ít nhất 4 kênh quan trọng.

Thứ nhất, chuyển dịch năng lượng và hạ tầng. Nhu cầu điện tăng trưởng 8 - 10%/năm đến 2030 tạo ra dư địa đầu tư khổng lồ vào năng lượng tái tạo, lưới điện và giao thông xanh. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu tỷ trọng năng lượng tái tạo (không kể thủy điện) đạt 28 - 36% vào năm 2030, tăng lên tới 74 - 75% vào năm 2050. Đây được xem là “làn sóng công nghiệp mới”.

Thứ hai, xanh hóa công nghiệp xuất khẩu. Các ngành như thép, xi măng, dệt may, điện tử đang chịu áp lực chuyển đổi mạnh. Riêng CBAM có thể khiến doanh nghiệp Việt Nam phải chi hàng trăm triệu euro mỗi năm nếu không giảm phát thải. Các tập đoàn toàn cầu như Apple, Nestlé đã yêu cầu chuỗi cung ứng sử dụng 100% năng lượng tái tạo hoặc minh bạch dữ liệu phát thải.

Thập kỷ quyết định cho vị thế kinh tế Việt Nam

Giai đoạn 2026 - 2035 được coi là “cửa sổ cơ hội” mang tính quyết định. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam có thể nâng cấp nền kinh tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và thậm chí vươn lên dẫn đầu trong một số lĩnh vực xanh. Ngược lại, nếu chậm trễ, nguy cơ mất thị trường xuất khẩu, tụt hậu công nghệ và bị gạt ra khỏi chuỗi cung ứng là hoàn toàn hiện hữu. Tăng trưởng xanh, vì thế, không chỉ là một chiến lược phát triển, mà là bài toán lựa chọn tương lai. Tài chính xanh mở cơ hội nhưng cần vai trò dẫn dắt của ngân hàng.

Thứ ba, tài chính xanh trở thành dòng vốn chủ đạo. Quy mô tài chính ESG toàn cầu đã vượt 30.000 tỷ USD, trong khi thị trường trái phiếu xanh liên tục lập kỷ lục. Tại Việt Nam, tín dụng xanh tuy mới chiếm khoảng 4 - 5% tổng dư nợ nhưng đang tăng trưởng nhanh. Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí xanh có thể tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn đáng kể.

Thứ tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và khả năng chống chịu. Theo ước tính của các tổ chức quốc tế, nếu hành động sớm, thiệt hại do biến đổi khí hậu có thể giảm 3 - 5% GDP mỗi năm. Điều này đặc biệt quan trọng với một nền kinh tế dễ tổn thương như Việt Nam.

Từ những phân tích trên, các chuyên gia khẳng định: tăng trưởng xanh không chỉ là “chi phí môi trường” mà chính là động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điểm nghẽn và lời giải chính sách, nguồn tài chính xanh

Dù cơ hội lớn, quá trình hiện thực hóa tăng trưởng xanh tại Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Điểm nghẽn lớn nhất không phải công nghệ, mà là tổ chức thực thi. Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam đã có nền tảng chính sách tương đối đầy đủ, từ Chiến lược tăng trưởng xanh, kế hoạch hành động quốc gia, đến khung phân loại xanh và lộ trình thị trường carbon. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở khâu thực thi.

Bốn “điểm nghẽn” chính được chỉ ra. Đó là, thể chế, chính sách còn phân mảnh, thiếu đồng bộ giữa các lĩnh vực như tài chính xanh, mua sắm công xanh, thị trường các-bon. Về vấn đề vốn, thì hơn 95% doanh nghiệp là vừa và nhỏ gặp khó khăn lớn trong tiếp cận tín dụng xanh do yêu cầu khắt khe. Về công nghệ, hiện còn phụ thuộc nhập khẩu, chi phí cao, thiếu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội địa. Nhận thức, nhiều doanh nghiệp vẫn coi chuyển đổi xanh là chi phí, chưa thấy lợi ích dài hạn.

Một thực tế đáng chú ý là khoảng 50% doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn khi thực hiện chuyển đổi xanh, trong khi nhu cầu tài chính để ứng phó biến đổi khí hậu của Việt Nam có thể lên tới 368 tỷ USD đến năm 2040.

Đồng thuận với đánh giá nêu trên, TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính bất động sản toàn cầu cho rằng, bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là nguồn lực tài chính, mà còn là năng lực thực thi của cả ngân hàng và doanh nghiệp.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng xanh, trong đó tài chính xanh đóng vai trò then chốt trong việc huy động và phân bổ nguồn lực cho các mục tiêu phát triển bền vững.

Từ năng lượng tái tạo, sản xuất sạch đến hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, nhu cầu vốn cho các lĩnh vực xanh được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng vẫn còn có khoảng cách đáng kể so với nhu cầu thực tế.

Một xu hướng đáng chú ý hiện nay là tài chính xanh, được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Tuy vậy, cơ hội mới này không dễ tiếp cận.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, tài chính xanh mang lại nhiều thuận lợi, đặc biệt trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng siết chặt tiêu chuẩn môi trường. Việc tiếp cận nguồn vốn xanh có thể giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư công nghệ sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều hạn chế. Trước hết là thiếu khung tiêu chuẩn rõ ràng, khiến việc xác định dự án “xanh” còn khó khăn. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư ban đầu cho chuyển đổi xanh thường cao, vượt quá khả năng của nhiều hộ kinh doanh.

Ngoài ra, thông tin về các chương trình tài chính xanh chưa được phổ biến rộng rãi, trong khi năng lực lập dự án, đáp ứng tiêu chí của các hộ kinh doanh còn hạn chế. “Đây là cơ hội lớn nhưng nếu không có cơ chế hỗ trợ phù hợp, khu vực hộ kinh doanh sẽ rất khó tiếp cận” - ông Hiếu nhận định.

Trong bức tranh tài chính xanh, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống ngân hàng. Ngân hàng không chỉ là kênh cung cấp vốn mà còn có thể đóng vai trò “bà đỡ”, đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Cụ thể, các ngân hàng cần thiết kế các sản phẩm tín dụng xanh phù hợp với quy mô nhỏ, đơn giản hóa thủ tục, đồng thời kết hợp tư vấn để giúp khách hàng đáp ứng các tiêu chí môi trường.

Theo các chuyên gia, cần cân bằng để phát triển bền vững. Bài toán đặt ra không chỉ là siết quản lý mà là tìm điểm cân bằng hợp lý giữa minh bạch hóa và duy trì sinh kế. Nếu quá cứng nhắc, chính sách có thể tạo áp lực lớn, đẩy một bộ phận hộ kinh doanh ra khu vực phi chính thức. Ngược lại, nếu buông lỏng, sẽ dẫn đến thất thu ngân sách và cạnh tranh không lành mạnh.

Song Linh
Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và trò chuyện với công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và trò chuyện với công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Bảo vệ môi trường, Cao Bằng hướng tới quản lý rác thải bền vững

Bảo vệ môi trường, Cao Bằng hướng tới quản lý rác thải bền vững

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

(TBTCO) - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục mở rộng cả về quy mô và chiều sâu, khi thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh. Trên nền tảng đó, hai nước đang thúc đẩy các trụ cột hợp tác mới về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng nhằm nâng tầm quan hệ trong giai đoạn tới.
Infographics: Giải vốn ngân đầu tư công đạt 127.390,6 tỷ đồng

Infographics: Giải vốn ngân đầu tư công đạt 127.390,6 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/4, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 được 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 34.803 tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn ngân sách địa phương 92.587,6 tỷ đồng, đạt 14,2%.
Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

(TBTCO) - Ngày 25/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành văn bản số 1746/UBND-NC về việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô, gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố, yêu cầu triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ để đưa luật vào cuộc sống.
Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

(TBTCO) - Dù đặt mục tiêu nguồn thu gần 12.000 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2026, Đà Nẵng đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về giải phóng mặt bằng, định giá khởi điểm và quỹ đất tái định cư.
Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

(TBTCO) - Diễn đàn “Kết nối FDI - FDI Connect 2026” do VCCI phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã mở ra không gian đối thoại thực chất giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và cơ quan quản lý, qua đó nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: nâng cao năng lực nội sinh, tăng liên kết để Việt Nam vươn lên chuỗi giá trị cao hơn.
Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

(TBTCO) - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, Quảng Ninh đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, đồng bộ và hiệu quả. Những kết quả đạt được ngay từ đầu năm 2026 cho thấy các giải pháp cải cách của tỉnh đang đi đúng hướng, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

(TBTCO) - Việc kích hoạt Nghị định số 122/2026/NĐ-CP không chỉ trực tiếp gỡ khó cho một số dự án BOT giao thông, mà còn tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào các dự án PPP (công - tư) về cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng, công bằng, minh bạch giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co