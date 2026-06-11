Đầu tư

Doanh nghiệp Thụy Điển củng cố cam kết dài hạn tại Việt Nam

Hà My

Hà My

[email protected]
21:59 | 11/06/2026
(TBTCO) - Theo Báo cáo Khảo sát môi trường kinh doanh 2026 công bố ngày 11/6, các doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục ghi nhận kết quả hoạt động ổn định và duy trì sự quan tâm mạnh mẽ trong dài hạn đối với thị trường Việt Nam, bất chấp bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.
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61% doanh nghiệp Thụy Điển kỳ vọng doanh thu tăng trong năm 2026

Dựa trên phản hồi từ doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam, khảo sát cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn gắn bó, lạc quan và tin tưởng vào các cơ hội trong tương lai.

Doanh nghiệp Thụy Điển củng cố cam kết dài hạn tại Việt Nam
Công ty Peak Education Limited (Thụy Điển) đề xuất dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao tại xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả khảo sát cho thấy, hiệu quả kinh tế của Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, vượt các dự báo trước đó và củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Các doanh nghiệp Thụy Điển cũng chia sẻ xu hướng tích cực này. Kết quả khảo sát cho thấy, có 61% doanh nghiệp Thụy Điển kỳ vọng doanh thu ngành sẽ tăng trong năm 2026. Cùng với tỷ lệ 81% ghi nhận năm 2025, điều này phản ánh tâm lý kinh doanh ổn định và hướng tới tương lai của các doanh nghiệp Thụy Điển.

Khảo sát Môi trường Kinh doanh 2026 được Business Sweden thực hiện thường niên với sự phối hợp của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Khảo sát phản ánh quan điểm của các doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, bao gồm các nội dung như kết quả kinh doanh, kế hoạch đầu tư, điều kiện thị trường và các thách thức chính.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho biết: “Việt Nam đã phát triển trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á. Mối quan hệ lâu đời giữa Thụy Điển và Việt Nam tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng hơn. Các doanh nghiệp Thụy Điển không chỉ mang đến nguồn vốn đầu tư, mà còn cả kinh nghiệm về các giải pháp bền vững và đổi mới sáng tạo, góp phần hỗ trợ sự phát triển liên tục của Việt Nam”.

Thụy Điển hướng tới đóng vai trò là đối tác dài hạn, mang tính xây dựng trong quá trình phát triển của Việt Nam thông qua thương mại, đầu tư và chia sẻ tri thức. Khảo sát cũng cho thấy sức mạnh của “Thương hiệu Thụy Điển” tại Việt Nam, với 81% doanh nghiệp xác nhận yếu tố này hỗ trợ hoạt động kinh doanh, phản ánh những liên tưởng tích cực về chất lượng cao, tính bền vững và đổi mới sáng tạo.

Điều này được củng cố bởi các quan hệ đối tác địa phương vững chắc và sự hiện diện lâu dài trong các lĩnh vực then chốt phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam như y tế, hạ tầng và kết nối tin cậy, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Mở rộng hiện diện và duy trì ý định đầu tư

Việc Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tiếp tục thu hút cả nhà đầu tư mới và các dự án hiện hữu mở rộng hoạt động. Gần một nửa số doanh nghiệp Thụy Điển tham gia khảo sát năm 2026 đã thiết lập hiện diện tại Việt Nam sau năm 2020, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của thị trường.

Năm 2026, 50% doanh nghiệp Thụy Điển có kế hoạch tăng đầu tư. Dù giảm nhẹ so với mức 59% năm 2025, con số này vẫn cho thấy niềm tin bền vững vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam và triển vọng đầu tư tích cực.

Khảo sát cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong môi trường kinh doanh tổng thể tại Việt Nam. Năm 2026, 67% doanh nghiệp đánh giá môi trường kinh doanh là tốt hoặc rất tốt, so với 46% năm 2025.

Các doanh nghiệp Thụy Điển đánh giá cao hệ thống nhà cung cấp mạnh, mạng lưới phân phối đáng tin cậy và mức độ an toàn cao tại Việt Nam - những yếu tố tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, đơn giản hóa hành chính vẫn là ưu tiên cải cách quan trọng.

Các kết quả khảo sát khẳng định vị thế của Việt Nam là một thị trường năng động và hấp dẫn đối với doanh nghiệp Thụy Điển. Những tiến triển tiếp theo về minh bạch pháp lý, hiệu quả hành chính và phát triển hạ tầng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà tăng trưởng và thu hút thêm đầu tư.

Nhìn chung, các doanh nghiệp Thụy Điển coi Việt Nam là đối tác dài hạn và là thị trường tăng trưởng chiến lược. Với sự quan tâm đầu tư bền vững, niềm tin kinh doanh ngày càng được củng cố và cơ hội mở rộng trên nhiều lĩnh vực, các doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi bền vững.

“Khảo sát xác nhận những gì chúng tôi quan sát tại thực địa: các doanh nghiệp Thụy Điển đang tiếp cận Việt Nam với tầm nhìn dài hạn và ổn định. Có sự sẵn sàng đầu tư, đồng thời chú trọng xây dựng hoạt động bền vững và gắn kết với địa phương. Những cải thiện tiếp theo trong môi trường pháp lý sẽ càng củng cố vị thế vốn đã mạnh mẽ của Việt Nam như một điểm đến đầu tư” - ông Marcus Persson - Trưởng đại diện Hội đồng Thương mại và Đầu tư Thụy Điển (Business Sweden) tại Việt Nam nhận định.

Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam ngày càng được phản ánh rõ nét trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy, yếu tố bền vững vẫn đang trong quá trình phát triển trên thực tế. Năm 2026, 59% doanh nghiệp cho biết, các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng. Các doanh nghiệp Thụy Điển đang tích cực hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và các giải pháp công nghiệp bền vững. Đồng thời, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện khung pháp lý và nâng cấp hạ tầng nhằm thúc đẩy tiến trình này.
Hà My
Từ khóa:
doanh nghiệp thủy điện cộng đồng doanh nghiệp môi trường kinh doanh

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