Gia Lai thu hút 165 dự án trong nửa đầu năm, vốn đăng ký vượt 164.700 tỷ đồng

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 18-25/6/2026, toàn tỉnh đã thu hút mới 4 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đăng ký 1.613,35 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn các dự án mới thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trong đó, Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Kanak do Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư có quy mô vốn 779,36 tỷ đồng. Tiếp đến là Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Plei Thơ Ga 2 kết hợp hệ thống pin lưu trữ của Công ty Cổ phần Năng lượng Plei Thơ Ga với vốn đầu tư 450 tỷ đồng và Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi thủy điện Hà Tây của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn với vốn đầu tư 369 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thu hút thêm Dự án Sản xuất Plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh - K’Bang với tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Gia Lai đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút thêm nguồn lực phát triển trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ.

Cùng với việc thu hút thêm các dự án mới, tỉnh đã thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 6 dự án đang triển khai. Tổng vốn đầu tư của các dự án tăng thêm 6.192,2 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút được 165 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 164.748,98 tỷ đồng, hoàn thành 97,06% mục tiêu thu hút 170 dự án trong năm 2026 do UBND tỉnh giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với số dự án mới tăng 142,65% và tổng vốn đăng ký tăng 221,19%.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục chiếm ưu thế với 81 dự án và tổng vốn đầu tư hơn 139.629 tỷ đồng. Các lĩnh vực khác gồm xây dựng - hạ tầng với 15 dự án, nông lâm nghiệp và thủy sản với 48 dự án, thương mại dịch vụ - du lịch với 15 dự án, bất động sản và kinh tế đô thị với 4 dự án. Ngoài ra còn có các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ cảng, logistics.

Xét theo nguồn vốn, tỉnh thu hút 163 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 164.433 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn 315,85 tỷ đồng, tương đương khoảng 12,1 triệu USD.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết thêm, trong khoảng thời gian từ 18-25/6, tỉnh đã tiếp nhận 13 hồ sơ đầu tư, trong đó có 11 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cùng với đó, môi trường kinh doanh trên địa bàn tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Tính từ đầu năm đến ngày 24/6, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.971 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 28.663 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng khoảng 40%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng khoảng 151%./.