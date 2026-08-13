Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số. Dự thảo đang được lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Theo đề xuất, từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP sẽ được miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất giảm lệ phí trước bạ đối với một số loại tài sản. Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% so với mức quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, mức lệ phí trước bạ được giảm 50% khi chủ phương tiện nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ hai trở đi để đăng ký quyền sở hữu. Với xe mô tô, mức lệ phí trước bạ được giảm 100% đối với trường hợp nộp lệ phí từ lần thứ hai trở đi. Xe mô tô thuộc diện áp dụng được xác định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chính sách giảm lệ phí trước bạ nêu trên chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với một tài sản gồm nhà, đất, ô tô hoặc xe mô tô cho một công dân trong một năm, tính từ ngày Thông tư có hiệu lực. Số tiền lệ phí trước bạ được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai.

Để được hưởng chính sách, công dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ theo phương thức do cơ quan thuế hướng dẫn, đồng thời đáp ứng các điều kiện liên quan.

Đối với nhà, đất, công dân phải tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân hoặc thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng nếu có, cùng 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định. Đối với ô tô, xe máy, xe mô tô, yêu cầu tương tự được áp dụng đối với thông tin mã số thuế cá nhân hoặc thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản.

Ngoài lệ phí trước bạ, dự thảo đề xuất miễn nhiều khoản phí, lệ phí gắn với các thủ tục hành chính phổ biến. Trong đó, công dân thuộc diện áp dụng được miễn phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch; miễn lệ phí đăng ký cư trú đối với các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú và tách hộ.

Bộ Tài chính cũng đề xuất miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước; đồng thời miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Trong lĩnh vực giao thông, dự thảo đề xuất miễn lệ phí đối với việc đổi, cấp lại giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế. Lệ phí cấp chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới cũng được miễn đối với các trường hợp cấp đổi, cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời.

Đối với lĩnh vực xuất nhập cảnh, công dân đáp ứng điều kiện được đề xuất miễn lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB theo quy định tại các thông tư hiện hành của Bộ Tài chính.

Bên cạnh các khoản được miễn hoàn toàn, dự thảo còn đề xuất giảm 50% mức thu đối với một số loại phí. Theo đó, phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản được giảm một nửa. Phạm vi áp dụng không bao gồm chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và tàu bay; đồng thời bao gồm giao dịch bảo đảm đối với tàu biển, cây hằng năm và công trình tạm theo quy định.

Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy cũng được đề xuất giảm 50% so với mức thu quy định tại Thông tư số 70/2025/TT-BTC. Sau khi áp dụng chính sách giảm, mức thu tối thiểu là 250.000 đồng/dự án và tối đa 75 triệu đồng/dự án.

Như vậy, các đề xuất tại dự thảo bao phủ nhiều nhóm thủ tục liên quan trực tiếp đến cá nhân, từ nhà, đất, phương tiện giao thông đến cư trú, căn cước, lý lịch tư pháp, giấy phép lái xe và xuất nhập cảnh. Các chính sách miễn, giảm dự kiến được áp dụng trong thời gian từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027 đối với công dân đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP đang được Bộ Tài chính đăng tải để lấy ý kiến góp ý trước khi hoàn thiện, ban hành./.