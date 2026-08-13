Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Theo Công văn số 5468/KBNN-VP của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính trong công tác thanh toán ngân sách nhà nước qua KBNN và giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đáp ứng nhu cầu chi trả ngân sách nhà nước vừa được ban hành mới đây, KBNN yêu cầu KBNN các khu vực và các đơn vị thuộc cơ quan KBNN thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thanh toán.

Kho bạc Nhà nước siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách. Ảnh minh họa: NT

Cụ thể, KBNN yêu cầu KBNN các khu vực chấp hành đúng quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy trình thanh toán, các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của khách hàng giao dịch.

Đồng thời, KBNN cũng yêu cầu các KBNN khu vực tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để đẩy mạnh giao dịch điện tử qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Theo KBNN, việc làm này nhằm công khai, minh bạch quá trình hướng dẫn thực hiện thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý nữa là KBNN giao KBNN các khu vực tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây khó khăn, nhũng nhiễu trong thanh toán ngân sách nhà nước.

Theo đó, đối với công chức vi phạm các nguyên tắc khi thực thi công vụ, KBNN yêu cầu thực hiện tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Đồng thời, trách nhiệm của người đứng đầu cũng được xử lý nghiêm nếu để xảy ra vi phạm.

KBNN giao Ban Kiểm tra, kiểm toán nội bộ giám sát hoạt động thực thi công vụ trên dịch vụ công trực tuyến và triển khai kiểm tra đột xuất tại các đơn vị trong hệ thống, qua đó nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

KBNN yêu cầu KBNN các khu vực và thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của công văn đến toàn thể công chức thuộc phạm vi quản lý, nghiêm túc tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo KBNN nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm./.