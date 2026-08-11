Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers

Tại hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao vai trò của Bộ trưởng Jim Chalmers trong hoạch định chính sách kinh tế, điều hành ngân sách và thúc đẩy cải cách nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế Australia.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, việc Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 3/2024 đã mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như kinh tế, tài chính, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn (thứ 3 từ trái sang) phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phạm Dũng Hưng

Thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. GDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức tăng ấn tượng 8,18% - cao nhất trong 15 năm qua. Bộ Tài chính Việt Nam điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, vừa tập trung nguồn lực cho hạ tầng và an sinh xã hội, vừa bảo đảm kỷ luật ngân sách và an toàn nợ công.

Đánh giá về Bản ghi nhớ hợp tác tài chính giai đoạn 2024 - 2028, hai Bộ trưởng vui mừng nhận thấy, hợp tác song phương đã chuyển mạnh từ trao đổi chung sang các hoạt động chuyên môn thiết thực. Thông qua các kỳ Đối thoại chính sách tài chính năm 2024 và 2025, hai bên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về quản lý vĩ mô, giám sát thị trường và tài chính bền vững.

Hướng tới giai đoạn 2026 - 2028, Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất Australia tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách trong 4 lĩnh vực thế mạnh của Australia.

Một là, quản lý ngân sách và tài khóa: Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng ngân sách liên bang, khuôn khổ tài khóa trung hạn và mô hình dự báo dài hạn trước các thách thức già hóa dân số và biến đổi khí hậu.

Hai là, chính sách thuế và quản lý kinh tế: Hỗ trợ kỹ thuật cải cách hệ thống thuế, quản lý kinh tế số và phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ.

Ba là, phát triển thị trường tài chính: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường vốn dài hạn, minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và huy động nguồn lực xanh.

Bốn là, tài chính khí hậu: Nâng cao năng lực nghiên cứu rủi ro tài khóa do thiên tai, tài chính chuyển dịch năng lượng và thu hút vốn tư nhân cho hạ tầng nhằm giúp Việt Nam thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Liên quan đến hợp tác đa phương, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao Australia trong việc chủ trì trụ cột Chính sách tài khóa thuộc Kế hoạch Incheon (giai đoạn 2026 - 2030).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers. Ảnh: Phạm Dũng Hưng

Hướng tới Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai, Bộ Tài chính đã đề xuất 4 nhóm chủ đề ưu tiên dự kiến công bố tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027, bao gồm: huy động vốn cho đổi mới sáng tạo; tài chính dựa trên dữ liệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển; phát triển nguồn nhân lực tài chính trẻ. Bộ trưởng đề nghị phía Australia ủng hộ về mặt nguyên tắc đối với các chủ đề ưu tiên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trân trọng mời Bộ trưởng Jim Chalmers sang thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 tại Hạ Long vào tháng 10/2027.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Phạm Dũng Hưng

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers chúc mừng những thành tựu kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đặc biệt là các bước tiến trong cải cách tài chính, nâng hạng thị trường chứng khoán và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ trưởng Jim Chalmers nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước càng trở nên quan trọng. Phía Australia cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam thông qua mọi kênh hợp tác cấp bộ, Đại sứ quán và các tổ chức đối tác.

Cuộc hội đàm khép lại trong không khí cởi mở, tạo động lực mới để các đơn vị chuyên môn của hai Bộ sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng các sản phẩm và tiến độ cụ thể trong giai đoạn tới./.