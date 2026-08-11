Nâng cao năng lực quản trị Hợp đồng EPC Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Hội thảo được BSR tổ chức trong bối cảnh Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất vừa bước vào giai đoạn triển khai Hợp đồng EPC. Với quy mô, tính chất phức tạp và yêu cầu cao của dự án, bên cạnh năng lực của tổng thầu, công tác quản trị của chủ đầu tư có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thái Bảo - Phó Tổng Giám đốc BSR, Phụ trách Ban Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản trị trong quá trình triển khai các dự án lớn. Trong hơn 17 năm kể từ khi NMLD Dung Quất đi vào vận hành, BSR tập trung chủ yếu vào công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản trị dự án trong tình hình mới.

Vì vậy, BSR chủ động mời các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và những đơn vị đã có kinh nghiệm triển khai các dự án EPC lớn trong lĩnh vực lọc hóa dầu cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, đội ngũ thực hiện dự án của BSR có thêm cơ sở để nhận diện những vấn đề có thể phát sinh, tiếp thu bài học từ các dự án đi trước và vận dụng phù hợp trong quá trình quản trị Hợp đồng EPC Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các đại biểu cập nhật hệ thống quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình; là cơ sở quan trọng để BSR tổ chức quản trị Hợp đồng EPC NMLD Dung Quất đúng quy định, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể và hạn chế những rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Bắc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế và Hợp đồng Xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) chia sẻ tại hội thảo.

Ông Nguyễn Bắc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế và Hợp đồng Xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) thông tin về các quy định mới trong ngành. Trong đó, ông nhấn mạnh các nội dung về phạm vi áp dụng đối với từng loại hợp đồng xây dựng.

Từ kinh nghiệm nhiều năm quản lý hợp đồng EPC, ông Nguyễn Bắc Thủy đã chia sẻ những lưu ý thực tiễn trong quá trình triển khai. Qua đó, đội ngũ dự án của BSR có thêm góc nhìn để áp dụng đúng quy định pháp luật vào từng tình huống, đồng thời xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan.

Tại hội thảo, đại diện Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng đã cung cấp các thông tin liên quan đến hành lang pháp lý trong quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đối với một dự án có quy mô lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật và an toàn như Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, việc nắm vững các quy định về quản lý chất lượng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình kiểm tra, giám sát và kiểm soát việc thực hiện hợp đồng.

Kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án EPC lớn

Cùng với hành lang pháp lý, một nội dung quan trọng khác của hội thảo là chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ những đơn vị đã trực tiếp tham gia triển khai các dự án EPC lớn trong lĩnh vực lọc hóa dầu như Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)…

Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVCFC Văn Tiến Thanh chia sẻ về quá trình triển khai hợp đồng EPC của Nhà máy Đạm Cà Mau.

Tại hội thảo, ông Văn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVCFC đã chia sẻ những bài học thực tế trong quá trình triển khai hợp đồng EPC Nhà máy Đạm Cà Mau, từ công tác tổ chức quản lý, phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu, đến kiểm soát tiến độ và giải quyết các tình huống phát sinh. Việc thẳng thắn trao đổi về cả thành công lẫn khó khăn, vướng mắc giúp BSR có thêm kinh nghiệm để nhận diện sớm rủi ro, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó và tránh lặp lại sai lầm của các dự án đi trước.

Thông qua các trao đổi, đội ngũ quản lý Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất của BSR có điều kiện tiếp cận kinh nghiệm quản trị EPC từ nhiều góc độ. Đây cũng là cơ hội để BSR từng bước bổ sung kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý một dự án có quy mô và tính chất phức tạp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng yêu cầu đội ngũ nhân sự phải quản lý và triển khai công việc một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng.

Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh, thành công của dự án không chỉ phụ thuộc vào nhà thầu, mà phần lớn do năng lực quản lý từ phía chủ đầu tư. Là công trình trọng điểm tạo nền tảng cho sự bứt phá của BSR trong giai đoạn tới, Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất đòi hỏi công tác quản trị phải được triển khai chặt chẽ, song song với việc thắt chặt kỷ cương và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ.

Tổng Giám đốc BSR cũng định hướng đẩy mạnh quản trị dự án dựa trên dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), từng bước đưa các công cụ số vào quá trình quản lý. BSR hướng tới xây dựng Trung tâm dữ liệu Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản trị Hợp đồng EPC, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả theo dõi, kiểm soát và hỗ trợ ra quyết định trong quá trình triển khai dự án.

Từ việc nắm vững hành lang pháp lý, đúc kết bài học thực tế từ các công trình đi trước cho đến xây dựng phương thức điều hành dựa trên dữ liệu và công nghệ, BSR đang từng bước củng cố năng lực của chủ đầu tư trong quản lý Hợp đồng EPC. Đây chính là chìa khóa để kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, bảo đảm đáp ứng toàn diện các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả./.