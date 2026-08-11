7 tháng thu ngân sách đạt 72% dự toán, ngành Thuế dồn lực cho những tháng cuối năm

7 tháng thu ngân sách ước đạt 1,6 triệu tỷ đồng

Thông tin mới nhất từ Cục Thuế cho biết, lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.621.813 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán pháp lệnh, tăng 16,1% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt khoảng 36.414 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán, tăng 26,6%; thu nội địa đạt 1.585.399 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ thực hiện.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo toàn ngành dồn lực triển khai nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm. Ảnh: Phương Thảo

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật thuế tiếp tục được Cục Thuế tập trung thực hiện. Cụ thể, trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026, Cục Thuế được giao chủ trì xây dựng 21 văn bản, gồm 8 nghị định và 13 thông tư; đến nay đã hoàn thành 20 văn bản và đang tiếp tục xây dựng 1 văn bản. Cục Thuế cũng đã hoàn thành thêm 2 thông tư, trong đó có 1 thông tư ngoài chương trình và 1 thông tư chuyển tiếp từ năm 2025.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, đến ngày 30/6/2026, Cục Thuế đã thực thi cắt giảm, đơn giản hóa 96 thủ tục hành chính và 2 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm khoảng 4.400 triệu đồng chi phí tuân thủ và giảm 481 ngày giải quyết thủ tục. Trong kỳ, toàn ngành tiếp nhận hơn 4,1 triệu hồ sơ và đã giải quyết hơn 4,03 triệu hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt khoảng 99,67%.

Đáng chú ý, chương trình “Lắng nghe để cải cách” tiếp tục phát huy hiệu quả, với 50.894 lượt khảo sát và hơn 6.000 ý kiến góp ý được ghi nhận. Kết quả cho thấy 84,9% ý kiến đánh giá chính sách thuế cơ bản không có vướng mắc; 73,9% đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện và 60,67% đánh giá các ứng dụng quản lý thuế thuận tiện.

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những điểm sáng trong công tác quản lý thuế. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,4%; tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng đạt 98,9%. Đến ngày 20/7/2026, eTax Mobile ghi nhận hơn 16 triệu lượt sử dụng, phát sinh gần 25 triệu giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền nộp thành công 45.018 tỷ đồng, tăng 2,4 lần cả về số giao dịch và số tiền nộp so với cùng kỳ năm 2025.

Việc triển khai hóa đơn điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, hệ thống đã xử lý khoảng 7 tỷ hóa đơn điện tử, nâng tổng số hóa đơn được xử lý từ khi triển khai lên 28 tỷ hóa đơn. Số cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt 527.604, tăng 40% so với cuối năm 2025, trong đó có 205.769 doanh nghiệp và 321.835 hộ kinh doanh.

Công tác kiểm tra, chống thất thu được triển khai theo hướng quản lý rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực, doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường và còn dư địa thu lớn. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đã thực hiện 35.612 cuộc kiểm tra, đạt 61,2% nhiệm vụ năm và tăng 22% so với cùng kỳ; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra đạt 43.767 tỷ đồng, tăng 36,1%.

Đặc biệt, trong tháng 7/2026, Cục Thuế tập trung triển khai cao điểm “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, nhằm chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, xử lý các trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời hỗ trợ các trường hợp còn nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh khôi phục hoạt động.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm; lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; chuyển mạnh từ quản lý thủ công sang quản lý trên nền tảng dữ liệu, rủi ro và tuân thủ tự nguyện, toàn ngành Thuế tập trung phân tích, dự báo, tham mưu chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2026 theo khoản thu, sắc thuế, địa bàn; kịp thời nhận diện các yếu tố tác động đến nguồn thu.

Đồng thời, đẩy nhanh công tác hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật thuế; tổ chức triển khai Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Đổi mới tuyên truyền, hỗ trợ theo hướng chủ động, hiện đại, chuyên sâu; trọng tâm là Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, hỗ trợ hộ kinh doanh sau chuyển đổi từ khoán sang kê khai, hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, eTax Mobile. Phát triển các kênh hỗ trợ số như: Chatbot AI, cổng hỗ trợ doanh nhân, hộ kinh doanh.

Ngoài ra toàn ngành tiếp tục rà soát, đôn đốc kết quả xử lý dữ liệu kinh doanh qua sàn, nền tảng số; đánh giá chất lượng dữ liệu khấu trừ, kê khai và nộp thay theo Nghị định số 117/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm 2026 là sự nỗ lực và quyết tâm của toàn ngành trong triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, trong bối cảnh biến động phức tạp của tình hình thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế trong nước, vì vậy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo đó, lãnh đạo ngành Thuế đề nghị cán bộ, công chức toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, tập trung đổi mới phương thức quản lý, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, chủ động nhận diện các yếu tố tác động đến nguồn thu và triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế Chính phủ và Bộ Tài chính giao./.