Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Thái Nguyên đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ qua KPI

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
12:41 | 07/08/2026
(TBTCO) - Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa yêu cầu toàn đơn vị áp dụng nghiêm túc, triệt để bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong công tác quản lý, điều hành. Lấy kết quả KPI làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
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Lũy kế đến ngày 31/7, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 17.248 tỷ đồng, bằng 65% dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách nội địa do Thuế tỉnh Thái Nguyên thực hiện đạt 64% dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao, bằng 115% so với cùng kỳ thực hiện.

Thuế tỉnh Thái Nguyên đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ qua KPI
Công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên giải đáp chính sách, hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: Đức Thanh

Tính loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu ngân sách đạt 68% dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao, bằng 143% so với cùng kỳ thực hiện.

Đánh giá theo chỉ tiêu thu, có 3/8 chỉ tiêu có số thu bằng 116% đến 404% dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao; 8/8 chỉ tiêu có số thu bằng 63% đến 260% so với cùng kỳ thực hiện.

Tính theo đơn vị thu, có 8/11 đơn vị có số thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân tháng trong năm, gồm: Phòng Kiểm tra số 2, Thuế cơ sở 5, Thuế cơ sở 4, Thuế cơ sở 2, Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế cơ sở 8, Thuế cơ sở 1, Thuế cơ sở 7.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao, ông Đỗ Trọng Nghĩa - Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các phòng, các Thuế cơ sở khẩn trương xây dựng kịch bản thu ngân sách 4 tháng cuối năm 2026 rà soát, tính toán đầy đủ các nguồn thu; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo từng tháng, từng lĩnh vực, từng khoản thu nhằm quyết tâm vượt dự toán thu ngân sách theo chỉ đạo của Cục Thuế và UBND tỉnh.

Toàn đơn vị đẩy mạnh công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế. Đối với công tác quản lý doanh nghiệp, tiếp tục theo dõi, bám sát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế của người nộp thuế; phân rõ trách nhiệm và giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, công chức trong công tác quản lý thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp bằng các hình thức dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng; tăng cường công tác quản lý thuế đối với các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên yêu cầu toàn đơn vị chú trọng quản lý thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước đối với các khoản thu từ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động ngoại tỉnh; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, theo hướng lựa chọn đúng đối tượng, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, rà soát, giải quyết dứt điểm trường hợp cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên, phân loại cụ thể theo từng nhóm nguyên nhân, tổ chức đôn đốc và làm việc trực tiếp với người nộp thuế để xác định đúng nghĩa vụ thuế, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, toàn đơn vị tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” bảo đảm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và tiến độ đề ra.

Ngoài các giải pháp nghiệp vụ, lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên yêu cầu toàn đơn vị áp dụng nghiêm túc, triệt để bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong công tác quản lý, điều hành; lấy kết quả KPI làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo tháng, quý, năm; gắn với công tác thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm tiến độ, sai sót do nguyên nhân chủ quan./.

Văn Tuấn
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