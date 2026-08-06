Chi cục Hải quan khu vực II thu ngân sách hơn 102.000 tỷ đồng sau 7 tháng

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, trong tháng 7/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 20,6 tỷ USD, tăng 11,85% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,45 tỷ USD, tăng 14,39%; kim ngạch xuất khẩu đạt 10,15 tỷ USD, tăng 9,35%.

Đáng chú ý, tổng kim ngạch hàng hóa chịu thuế đạt 5,01 tỷ USD, chiếm 24,32% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 2,94% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 4,89 tỷ USD, tăng 3,81%; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 118 triệu USD, giảm 23,42%.

Lũy kế đến hết ngày 31/7/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 133,79 tỷ USD, tăng 8,04% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 67,39 tỷ USD, tăng 11,06%; kim ngạch xuất khẩu đạt 66,4 tỷ USD, tăng 5,13%.

Kim ngạch hàng hóa chịu thuế đạt 34,8 tỷ USD, chiếm 25,98% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Riêng kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 33,6 tỷ USD, tăng 9,48%; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 1,1 tỷ USD, tăng mạnh 32,03% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đà tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu, công tác thu ngân sách từ lĩnh vực hải quan tiếp tục đạt kết quả khả quan. Trong tháng 7/2026, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên toàn TP. Hồ Chí Minh đạt 15.753 tỷ đồng, trong đó Chi cục Hải quan khu vực II thu 14.893 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng năm 2026, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trên toàn TP. Hồ Chí Minh đạt 108.435 tỷ đồng, chiếm 34,79% tổng số thu của toàn ngành Hải quan và đạt 54,22% mục tiêu thu ngân sách 200.000 tỷ đồng theo kế hoạch của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Riêng Chi cục Hải quan khu vực II thu ngân sách đạt 102.345 tỷ đồng, tương đương 60,92% chỉ tiêu pháp lệnh được giao và 54,15% chỉ tiêu phấn đấu; tăng 6,37%, tương ứng tăng 6.129 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, kết quả thu ngân sách tăng trưởng tích cực trong 7 tháng đầu năm chủ yếu nhờ kim ngạch nhập khẩu có thuế của nhiều mặt hàng trọng điểm tăng, qua đó đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước./.