Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán, bứt phá tăng trưởng

PV: 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã thu ngân sách nhà nước đạt 62,2% dự toán, chi ngân sách nhà nước ở mức 43,6% dự toán. Con số này nói lên điều gì, thưa bà?

Bà Đỗ Thu Hằng

Bà Đỗ Thu Hằng: Kết quả thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm phản ánh khá rõ sức chống chịu và khả năng phục hồi của nền kinh tế Thủ đô.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 404.418 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng nổi bật là khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục đóng vai trò động lực khi thu đạt 179.502 tỷ đồng, hoàn thành 66,9% dự toán, tăng tới 30% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng nguồn thu.

Kết quả này có được nhờ nhiều yếu tố cộng hưởng, từ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, tăng cường chống thất thu, quản lý hiệu quả hoạt động thương mại điện tử đến sự phục hồi tích cực của sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Ở chiều chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm thực hiện 102.826 tỷ đồng, đạt 43,6% dự toán Chính phủ giao, đạt 38,6% dự toán UBND thành phố giao và tăng 53,6% so với cùng kỳ. Thành phố đã điều hành ngân sách theo hướng ưu tiên tối đa cho đầu tư phát triển nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc bố trí, bổ sung kinh phí cho các nhiệm vụ phát sinh trong năm được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao tính chủ động trong điều hành ngân sách và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là điểm nhấn trong điều hành tài chính năm nay. Với việc giao chỉ tiêu giải ngân theo tháng, gắn trách nhiệm người đứng đầu và thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đến hết ngày 30/6, toàn Thành phố đã giải ngân 63.162 tỷ đồng, đạt 52,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nguồn: Thống kê TP. Hà Nội. Đồ họa: Phương Anh

PV: Dự báo những yếu tố nào sẽ tác động đến thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm, thưa bà và Hà Nội sẽ ưu tiên những giải pháp gì để vừa đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%, vừa bảo đảm cân đối ngân sách?

Bà Đỗ Thu Hằng: Chúng tôi cho rằng 6 tháng cuối năm sẽ đan xen cả thuận lợi và thách thức.

Về thuận lợi, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, đầu tư công được đẩy mạnh, hoạt động sản xuất - kinh doanh có xu hướng phục hồi. Chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử và phân tích dữ liệu tiếp tục phát huy hiệu quả trong chống thất thu. Bên cạnh đó, thương mại, dịch vụ, du lịch và tiêu dùng được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng, góp phần mở rộng cơ sở thu ngân sách.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố cần theo dõi sát. Biến động kinh tế và thương mại toàn cầu, xung đột địa chính trị, rủi ro tỷ giá và lãi suất có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Một số lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, tài chính vẫn tiềm ẩn khó khăn, tác động trực tiếp đến các khoản thu từ đất và chuyển nhượng bất động sản.

Hà Nội siết kỷ luật thu, chi ngân sách năm 2027 Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thành phố yêu cầu lập dự toán thu sát thực tế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời; phấn đấu thu nội địa tăng bình quân 13 - 15% và thu từ xuất nhập khẩu tăng 5 - 7% so với ước thực hiện năm 2026. Về chi ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an sinh xã hội, quốc phòng, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển và cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Ngoài ra, việc tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thu trong ngắn hạn, đồng thời có thể làm gia tăng nguy cơ nợ thuế nếu doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về dòng tiền sau thời gian gia hạn.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%, Hà Nội sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết là tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô thông qua các nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND thành phố.

Cùng với đó, thành phố sẽ tăng cường quản lý, khai thác bền vững các nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, rà soát để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; đẩy mạnh chống thất thu ở các lĩnh vực có rủi ro cao; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thuế; đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Ở phía chi ngân sách, thành phố tiếp tục thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội họp, công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm trên 5% theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tiết giảm chi ngân sách.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, theo dõi sát tiến độ từng tuần, từng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn và tiếp tục gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân.

Song song với đó, thành phố sẽ hoàn thành giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026 - 2030; tăng cường kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy nhanh khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, qua đó tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

PV: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mô hình này đã tác động như thế nào đến công tác quản lý và điều hành ngân sách của Thành phố, thưa bà?

Bà Đỗ Thu Hằng: Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo những chuyển biến tích cực trong quản trị tài chính công của Hà Nội.

Về cơ chế tài chính - ngân sách, UBND thành phố đã tham mưu HĐND ban hành kịp thời nhiều nghị quyết điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Đồng thời, thành phố cũng điều chỉnh dự toán thu, chi và phân bổ lại nguồn lực trên cơ sở quy mô dân số, đặc điểm địa bàn, mức độ đô thị hóa, tổ chức bộ máy và yêu cầu quản lý của từng địa phương.

Sau một năm thực hiện, công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, qua đó tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở trong quản lý ngân sách, cung cấp dịch vụ công và giảm các khâu trung gian trong xử lý công việc.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hà Nội nâng cao hiệu quả quản trị tài chính công, sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngân sách và tạo dư địa tài chính cho các mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

PV: Xin cảm ơn bà!