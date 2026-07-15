Thuế - Hải quan

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng

Đức Việt

Đức Việt

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09:14 | 15/07/2026
Sáu tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách do Thuế TP. Đà Nẵng quản lý đạt 48.329 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán, tăng 100,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 14.914 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.
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Lấy người nộp thuế làm trung tâm, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ

Chiều 14/7, Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Đánh giá kết quả thu ngân sách 6 tháng, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, kết quả tích cực đạt được nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức thuế ngay từ những tháng, quý đầu năm. Đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ.

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Đáng chú ý, trong 6 tháng, Thuế TP. Đà Nẵng thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đúng quy định, 100% hồ sơ được xử lý bằng phương thức điện tử. Đơn vị đã tiếp nhận 358 hồ sơ, giải quyết 331 hồ sơ, trong đó 329 hồ sơ đúng hạn (đạt 99%); số thuế đã hoàn là 844,572 tỷ đồng.

Cùng với đó, Thuế TP. Đà Nẵng triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế, gắn trách nhiệm của từng đơn vị, công chức với chỉ tiêu giảm nợ, góp phần hạn chế phát sinh nợ mới. Đến ngày 30/6/2026, đã thu được 2.125 tỷ đồng tiền thuế nợ có khả năng thu của năm trước, đạt 32%.

Công tác kiểm tra thuế được Thuế TP. Đà Nẵng triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, dựa trên phân tích rủi ro, dữ liệu quản lý thuế, hóa đơn điện tử và thông tin phối hợp liên ngành. Công tác kiểm tra không chỉ nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức tuân thủ, làm sạch dữ liệu thuế và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng
Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân thuộc Thuế TP. Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: CTV.

Kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đã thực hiện 706 cuộc, tổng số tiền kiến nghị xử lý đạt 531 tỷ đồng, gồm truy thu, truy hoàn và xử phạt 139 tỷ đồng, giảm lỗ 364 tỷ đồng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ 5,4 tỷ đồng và số thuế không được hoàn 23 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, Thuế TP. Đà Nẵng xác định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công, khoán thuế sang quản lý dựa trên dữ liệu, hóa đơn điện tử, dòng tiền và mức độ tuân thủ. Tính đến ngày 21/6/2026, việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt 98,62% số hộ kinh doanh đăng ký, tỷ lệ cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile đạt 98,26%.

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026

Để hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu, rà soát nguồn thu, các khoản có nguy cơ hụt thu và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu; tăng cường quản lý các nguồn thu lớn như đất đai, bất động sản, thương mại điện tử, kinh tế số, hộ kinh doanh, giao dịch liên kết; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, khai thác dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng
Lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cá nhân thuộc Thuế TP. Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: CTV

Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nợ thuế bằng cách rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý phù hợp đối với từng nhóm nợ; tập trung thu hồi các khoản nợ lớn, nợ kéo dài, đặc biệt là nợ liên quan đến đất đai, doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc cố tình kéo dài nợ thuế.

Tại hội nghị, Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đồng thời, Thuế TP. Đà Nẵng đã ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực thuế với đại diện các doanh nghiệp và một số xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Công tác kiểm tra thuế tiếp tục được triển khai theo hướng quản lý rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực, doanh nghiệp có nguy cơ thất thu cao; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, công cụ số để phân tích, lựa chọn đối tượng kiểm tra, đối chiếu hóa đơn điện tử, kê khai thuế và các nguồn dữ liệu liên quan nhằm phát hiện, xử lý kịp thời hành vi gian lận, trốn thuế..., góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, toàn đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục thuế, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử, đồng thời tăng cường kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống liên quan.

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng
Thuế TP. Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực thuế với đại diện các doanh nghiệp và một số xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh biểu dương, đánh giá cao kết quả thu ngân sách của Thuế TP. Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm.

Để hoàn thành mục tiêu trong 6 tháng cuối năm, ông Hồ Kỳ Minh yêu cầu Thuế TP. Đà Nẵng tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường quản lý thu đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro về thuế như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh qua mạng xã hội, chuyển nhượng bất động sản; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Đồng thời, tổ chức tuyên dương những cá nhân, doanh nghiệp có kết quả đóng thuế tốt; thường xuyên quan tâm nuôi dưỡng nguồn thu nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026./.

Đức Việt
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