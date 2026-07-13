Thuế tỉnh Bắc Ninh công khai thông tin 23.324 người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục trưởng Cục Thuế ban hành Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”; đồng thời nhằm hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành các thủ tục về thuế, giảm thiểu các rủi ro pháp lý phát sinh và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện công khai thông tin 13.771 người nộp thuế có trạng thái mã số thuế 03 - người nộp thuế ngừng hoạt động và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” và 9.553 người nộp thuế có trạng thái MST 06 - người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Mã QR đường dây nóng.

Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị người nộp thuế chủ động tra cứu tình trạng hoạt động mã số thuế và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với các Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, các Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh Bắc Ninh quản lý theo đường dây nóng tại mã QR đính kèm và danh sách người nộp thuế tại đây./.